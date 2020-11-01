與華通少東當街擁吻 女判賠元配45萬

桃園地院法官審酌侵害程度及雙方社經地位，判決簡女須賠償元配45萬元。（資料照）

2020/11/01 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕上市公司華通電腦少東、副總經理吳彭弘，今年3、4月間被週刊拍到與前員工簡姓女子關係親密，元配怒告簡女求償200萬元。簡女出庭辯稱與吳男只是談得來的朋友，卻被不實渲染成「小三」；但桃園地院法官檢視2人被拍到的照片，認為簡女行為已侵害配偶權，判決賠償元配45萬元，可上訴。

吳妻指控，簡女10年前就曾與其夫過從甚密，她與丈夫溝通並告誡，丈夫保證斷絕與簡女聯繫，豈料去年10、11月間，簡女藉口工作與丈夫聯繫，今年3、4月間更被週刊直擊，拍到2人在大街上摟腰擁抱、摸屁股、親吻、熊抱等，嚴重破壞她的婚姻，害她被旁人指指點點，還得求助身心科，因此提告。

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簡女說，與吳男曾是同事且皆從事電腦業、喜歡運動、對股票投資有興趣，是「聊得來的朋友」，她未想破壞他人家庭，卻被週刊跟拍並不實渲染成「小三」。簡女還說，她已無董事身分，現在任職的公司受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，她的薪資被砍半，又要支付房貸、養家，經濟情況窘困，願捐2萬元公益金與吳妻和解。

法官判決指出，照片顯示2人關係超乎單純友誼，已侵害元配的配偶權，簡女自稱經濟窘困，但只是暫領半薪，近年的年收入仍超過百萬元，判決她應賠償元配45萬元。

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