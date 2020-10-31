外籍女大生遭勒殺// 兇手隨機擄人 上月沒帶繩索未得逞

台南長榮大學馬籍女大生遭勒斃，涉案的梁育誌落網後坦承殺害鍾女並棄屍阿蓮區大崗山邊坡，警方將梁男帶回偵訊。（記者萬于甄攝）

2020/10/31 05:30

〔記者吳俊鋒、萬于甄、楊金城、許麗娟、林曉雲／綜合報導〕就讀台南長榮大學的馬來西亞籍二十四歲鍾姓女學生，二十八日晚間從校區徒步返回附近租處途中遭擄走，警方前天逮捕二十八歲男子梁育誌，認定他猥褻性侵被害人後殺害滅口。梁男供承，上月底也曾埋伏附近強擄另名女學生，當時徒手犯案沒成功，這回帶繩勒脖才將人押走；警方昨晚尋獲身上僅穿內褲的死者，脖上還套著繩索。

這回帶繩奪命 載屍19小時繞行200公里

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梁男殺人後將鍾女塞進後車廂，開車徹夜狂繞台南、高雄等地近十九小時、超過兩百公里，研判是在計議如何逃脫法網和尋找丟棄地點，最後棄屍阿蓮山區。檢方昨晚聲押梁男。

梁男曾是貨車司機，搬回高雄阿蓮老家後無業，有五次偷竊女性內衣褲紀錄。鍾女則在校內健身中心擔任工讀生，案發當晚八點四十七分離校，下班前通知室友「準備回去了」，不到半小時的路程，竟徹夜未歸，室友憂心不已，打聽其下落並上網尋人。鍾女同學隔天上午報警，校方獲知展開協尋。

歸仁警分局過濾鍾女行進路線，在沙崙支線便道旁水溝找到被害人右腳鞋子，研判恐被人擄走，進而鎖定犯嫌轎車，前晚將梁男逮捕。梁起初聲稱鍾女掙脫跳車後不知去向；警方在他車上查扣一袋女性貼身衣物，及在車上發現血跡反應，梁才俯首認罪，帶同警方在大崗山區一處三米深邊坡尋獲遺體，死者短褲、外衣等散落附近。

梁供稱，用繩索從後方勒住鍾女頸部拖行上車，原以為她昏過去，對其猥褻，沒想到被害人尖叫掙扎，決定勒斃。

馬國女生認台灣安全 父親是客族領袖

由於馬籍死者當初認為台灣安全才來台讀書，其父又曾是華人客家族群領袖，當過相關公會會長，社會地位高，致本案不僅震驚馬國，引發該國媒體關切，不少馬國網友也氣罵「兇手太殘忍」、「台灣還安全嗎？」 鍾女命案衝擊台灣國際形象。

教育部政務次長劉孟奇表示，這是很不幸的單一事件，教育部已請各大學檢視學校周邊環境有無疑慮之處，強化相關安全措施，並請警方配合學校加強巡邏強度。

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