外役監逃犯躲山區76天 喝露水 吃野果 睡樹上

連三榮翻牆從產業道路脫逃。 （資料照）

2020/10/30 05:30

〔記者萬于甄、王捷／台南報導〕法務部矯正署明德外役監獄59歲受刑人連三榮，疑不滿前妻另結新歡及財務糾紛，8月14日趁監外作業時脫逃，跑到台南市東山的山區躲藏，餓了摘野外水果果腹，渴了飲露水、山泉水，入夜不敢待在地面，學雞隻爬到樹上睡，餐風露宿76天後，由於金援遭阻斷，昨向南市警第六分局投案，警方依妨害公務及槍砲通緝案，將他解送台南地檢署歸案偵辦。

從小山區生活 熟悉環境

據了解，連男從小在山區生活，對山域環境熟悉，逃逸期間多半藏匿在台南山區，餓了摘野果、渴了接露水、山泉水，有時會到附近廟宇吃免費愛心餐，逃亡期間甚少與人聯繫，且為免被抓，不敢躲進山上的工寮，多次穿著撿來的雨衣睡在樹上。

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接應友人收押禁見16天

連男脫逃後，刑事局8月17日發布緊急查緝專案。連男逃逸期間，曾在後壁攔車到北門尋友，並找來謝姓男子接應，將他載回新營老家，謝男事後被警方約談，因供詞避重就輕，法院裁定收押禁見16天，消息一出，其他友人不敢接應，擔心受牽連。

連男金援逐一被阻斷，雖然躲在山區這段時間沒被警方抓到過，但認為長久下去不是辦法，遂於前天從東山徒步下山到柳營，搭計程車到新營，聯繫從事警職的表弟，昨早約定在安南區公學路投案。他到案供稱，與前妻有感情糾紛，且外面有人欠他百萬元，衝動下才逃獄。

警方表示，連男因違反槍砲彈藥刀械管制條例被判刑6年6月入獄，2017年1月到嘉義監獄服刑，今年3月移監明德外役監，4月申請假釋未通過。原本年底前可再次申請假釋，卻因與前妻的感情問題和財務私事，8月14日到山上區螺絲工廠監外作業時，利用倒垃圾機會脫逃。

當時他先隨機攔下機車騎士，將他載往台南大內，之後在草叢躲一晚，還約前妻出來談判，駕車載前妻一路繞行，結果在新營遇警方路檢，倒車衝撞警車，警方開2槍射破其左後輪，連仍駕車脫困，最後衝入稻田翻車，棄車沿著水圳逃逸無蹤。

連三榮的野人生活

明德外役監受刑人連三榮逃獄，餐風露宿76天後，昨向警方投案。警方曾到他 藏匿的東山山區搜捕。 （記者萬于甄攝、資料照）

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