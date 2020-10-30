穿山甲詹龍欄、惡龍張錫銘 當年也在山區和警躲貓貓

「穿山甲」詹龍欄。 （資料照）

2020/10/30 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕台南東山山區農產多，產業道路遍布，四通八達，因地形地勢複雜，早年頭號槍擊要犯「穿山甲」詹龍欄、「惡龍」張錫銘返鄉匿跡，傳聞有人接濟不虞匱乏，警方數度大規模搜山也難有所獲，而逃獄的連三榮同樣返鄉躲藏東山山區，新化警方幾乎每天到東山，不斷查訪也難覓，最後因經濟、人脈被斷絕，難以為繼才投案。

東山山區種植龍眼、椪柑、柳丁、咖啡等作物，為便於農務與運輸，產業道路、山區步道發達，不用下山就可透過產業道路前往鄰近白河、楠西、六甲及嘉義大埔等地。

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曾是國內頭號槍擊要犯的詹龍欄與張錫銘，2人的老家都在東山山區，從小對山區地形熟悉，警方即使獲報鎖定可能藏匿處，2人也能輕易逃脫，詹龍欄還因此獲得「穿山甲」稱號。

此外，早期因山區生活困難，有「東山出流氓」說法，而「惡不會惡地方」，讓2人竄逃回鄉之後，也沒有人會舉報，傳警方追捕張錫銘時，在偏遠山區工寮曾發現還在使用的鍋碗，研判是警方抵達前倉皇離開。

今年68歲的詹龍欄犯下殺人及擄人勒贖罪，被判無期徒刑定讞，之後潛逃中國落網，2003年入監服刑，2007年底移至宜蘭監獄執行，提出第34次假釋獲得通過，今年9月離監。師承詹龍欄的張錫銘也涉殺人、綁架，目前在台南監獄服刑，已申請12次假釋都被駁回。

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