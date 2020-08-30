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    首頁　>　社會

    警匪片真實上演 5車交易毒品 1車撞警騎落跑

    基隆市東岸停車場淪為毒品交易場。王姓男子日前約盧姓、郭姓等毒蟲分乘5部車相約在停車場內交易，還好警方及時圍捕，逮到涉嫌販毒的王姓男子，起獲大批毒品，再逮到2名毒品通緝犯。（記者林嘉東攝）

    基隆市東岸停車場淪為毒品交易場。王姓男子日前約盧姓、郭姓等毒蟲分乘5部車相約在停車場內交易，還好警方及時圍捕，逮到涉嫌販毒的王姓男子，起獲大批毒品，再逮到2名毒品通緝犯。（記者林嘉東攝）

    2020-08-30 05:30:00

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市東岸停車場近日發生有如警匪電影的毒品交易案，毒品買賣雙方約定在停車場交易，雙方開來5輛車，交易時遇警圍捕，眾車衝撞，其中一輛BMW跑車撞開警用機車及停車場柵欄後逃逸，不過警方最後仍查獲王姓毒販，及逮捕2名毒品通緝犯。

    上月4日，鄭姓男子停在基隆市東岸停車場的賓士轎車遭人砸破車窗，盜走車上110萬元現金逃逸，檢警逮到9嫌偵辦中。甫上任的轄區第一分局長楊効宜，擔心東岸停車場淪為治安死角，要求所屬列為巡邏重點，策略奏效。

    所屬南榮路派出所警員，本月26日發現王姓毒品份子駕駛BMW跑車，尾隨至東岸停車場地下室，赫見另4輛車也陸續趕抵，研判進行毒品交易。當時約凌晨4時，緊急通知延平派出所支援，警方騎車趕抵，王男見狀加速撞開警用機車，還撞斷停車場柵欄逃逸。

    另4輛也要落跑的車都被攔下，警方逮捕盧、郭姓2名毒品通緝犯，在其中一人身上查獲50多公克安非他命；一分局延平派出所長張英華，當晚再策動王男到案。盧供稱安毒是王所有，警方接著在停車場保管箱再起獲10公克安非他命，也被指證是王所有，訊後將王男移送法辦，檢方諭知15萬元交保。

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