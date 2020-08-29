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    首頁　>　社會

    破1噸毒品史上最大／台毒梟搭緬政府軍機 進出金三角與軍頭交易

    海巡署將漁船滿聖財86號押到東港安檢所搜索，起出海洛因1020塊及安非他命600包，總計毒品超過1噸重。（記者葉永騫攝、屏東地檢署提供）

    海巡署將漁船滿聖財86號押到東港安檢所搜索，起出海洛因1020塊及安非他命600包，總計毒品超過1噸重。（記者葉永騫攝、屏東地檢署提供）

    2020-08-29 05:30:00

    逮捕國際毒品集團首腦

    〔記者葉永騫／屏東報導〕毒品集團首腦黃大彰涉嫌搭乘緬甸政府的軍用小飛機，游走東南亞金三角交易毒品，如同電影「門徒」翻版，再透過琉球籍漁船滿聖財86號船長黃勝雄兄弟在海上運毒，日前被檢警查獲，起出395公斤海洛因及645公斤安非他命，總計毒品重量達1.04噸，黑市價高達百億元，為史上查獲最大量的海洛因及安非他命毒品案。

    情節如電影「門徒」翻版

    檢警這次行動成功阻斷金三角最大供毒管道，並將黃大彰、黃勝雄等8嫌依毒品危害防制條例移送，屏東地院裁定收押。

    黑市價高達百億元

    屏東地檢署指揮刑事局偵八隊等，今年4月11日查緝人員從恆春後壁湖搭乘緝私艇出海，12日在菲律賓外海查扣琉球籍漁船滿聖財86號，將漁船押到東港安檢所搜索，並動用潛水人員及緝毒犬，在船中暗倉起出海洛因1020塊及安非他命600包，總計毒品超過1噸重。

    查獲的海洛因都是高純度雙獅地球牌和綠皮A，上游開出的運費高達1億多元，已付了850萬元前金，原本要載運的毒品量更多，因為漁船裝不下，只查到目前的數量。

    檢警除查獲海上運毒的滿聖財86號船長黃勝雄兄弟，另查到負責漁船交通仲介的陳文張夫妻，再鎖定安排毒品貨源的陳先境，而幕後首腦黃大彰逃至恆春準備偷渡，檢警先一步將他逮獲。

    檢察官鍾佩宇說，黃大彰就如同電影「門徒」一樣，能夠搭乘軍用小飛機、直升機進入緬甸等國家，游走東南亞金三角與軍頭交易，這次能將整個集團全數拔除很不容易。

    蔡清祥主持破案記者會

    法務部長蔡清祥、高檢署檢察長邢泰釗等人昨也南下屏東主持破案記者會。

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