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    黃琪冒名人連詐1.2億 檢請法院封3房產、資金

    黃琪假冒名人詐得1億2518萬，被起訴。（資料照）

    黃琪假冒名人詐得1億2518萬，被起訴。（資料照）

    2020-08-26 05:30:00

    〔記者塑膠布／台北報導〕本名黃照岡的27歲詐欺慣犯黃琪，4年前假冒國泰集團千金判刑確定，他卻未獲警惕，持續以國泰千金招搖撞騙，與男密友蘇立民成立紙上公司列支敦士登，騙劉姓女商人上億元存款，劉女得知上當差點心臟病發；黃琪還假冒藝人張清芳、前台大校長楊泮池的妻子行騙，台北地檢署昨依違反銀行法、詐欺等多罪起訴黃琪、蘇立民2人。

    涉詐欺多罪黃琪、蘇立民被訴

    檢方以黃琪冒名犯下多件詐欺案件，金額加總高達1億2518萬餘元，建請法院宣告沒收其不法所得，如難以追徵，建請查封其名下位於台南市北區、永康區的3筆不動產，及其名下已查扣的資金。

    檢方查出，2018年間，黃琪靠著男扮女裝，冒充國泰千金結識訟累纏身的劉姓女商人，黃琪瞎掰當過檢察官及具有律師資格，可提供法律協助，還誆稱可替劉女取得國泰銀行VVIP資格，使其擁有更高存款利率，成功詐取劉女上億元資金；劉女得知上當後，險些心臟病發。

    另2017年9月至2020年4月間，黃琪假冒張清芳及其前夫宋學仁，及2人的助理，請託曾任台大校長的台大醫院醫師楊泮池及其左姓助理，幫忙喬台大醫院病房，安排詹姓友人的母親，從台北榮總轉院至台大入住高檔的「景福病房」。

    黃琪另冒用楊泮池妻子名義，申請台大校內網路電話分機，冒充香港富商李嘉誠劉姓女秘書及楊泮池等人名義，致電製造口罩的中衛公司，佯稱李嘉誠有意捐贈口罩，訂購成人及兒童口罩共2萬片、酒精棉100盒，幸中衛出貨前向李嘉誠秘書查證，發現是騙局。檢方指出，黃琪熱中於名人角色扮演及男扮女裝，多次靠著冒充名人以取得特權，使被害人誤信他確有本事，詐騙手法宛如電影「神鬼交鋒」再現。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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