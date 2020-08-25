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    首頁　>　社會

    台美合作 破瀕危2700萬元魚鰾走私

    走私高價瀕危「加利福尼亞灣石首魚」路線。（記者姚岳宏翻攝）

    走私高價瀕危「加利福尼亞灣石首魚」路線。（記者姚岳宏翻攝）

    2020-08-25 05:30:00

    〔記者姚岳宏／台北報導〕有海中黃金之稱的「加利福尼亞灣石首魚」魚鰾，曬乾後成為「黃花膠」，被中國人奉為壯陽、抗老聖品，有台灣業者因此居中仲介，由墨西哥、美國等地捕撈後，透過國際快遞空運來台，再經船運「小三通」接駁至中國廣東牟取暴利，美國聯邦調查局（FBI）通報刑事警察局，台美合作聯手破獲此走私管道並逮捕姚姓男子，搜出折合台幣2700萬元的瀕危乾魚鰾，FBI昨特別派出駐台聯絡官公開表達感謝。

    FBI派駐台聯絡官表達感謝

    刑事局指出，近來受中美貿易戰影響，除加重關稅，也對彼此運送貨物詳加檢查，走私集團認為先運台灣再以小三通到中國，既省稅也不容易被發現。

    刑事局會同財政部關務署台北關，本月中旬兵分多路，在新北市板橋、新莊、永和等地查獲30歲姚男涉案，共計查扣161枚、重逾19公斤黃花膠，估算售價折合台幣2700萬元。

    警詢後將姚嫌依懲治走私條例及野生動物保育法送辦，另擴大清查背後共犯；同時呼籲民眾勿聽信坊間偏方，除延誤本身病情，更危害野生動物生長，若為牟求暴利而淪為共犯，更得不償失。

    加利福尼亞灣石首魚又名加州犬型黃花魚、麥氏托頭石首魚，因生長緩慢、商業化捕捉，導致群落數量銳減，已列為瀕危野生動植物種國際貿易公約高度瀕危物種，台灣海洋委員會海洋保育署亦公告為瀕臨絕種野生動物。

    俗稱黃花膠 中國炒作價比黃金

    據悉，此魚鰾曬乾後可做成俗稱「黃花膠」的高級食材，坊間盛傳極富營養和藥用價值，這些年中國大力炒作，每公斤價格比起黃金不遑多讓 ，據美方報告，2019年5月中國海關查扣565枚「黃花膠」、重167公斤，售價可達765萬美元，許多原本走私毒品管道乾脆直接私運黃花膠，仍供不應求。

    刑事局警方搜出高價瀕危「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局警方搜出高價瀕危「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾。（記者姚岳宏翻攝）

    FBI駐台灣聯絡官Nicolas G Garcia感謝台美合作破獲瀕危「加利福尼亞灣石首魚」魚鰾走私案。（記者姚岳宏攝）

    FBI駐台灣聯絡官Nicolas G Garcia感謝台美合作破獲瀕危「加利福尼亞灣石首魚」魚鰾走私案。（記者姚岳宏攝）

    刑事局警方搜出高價瀕危「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局警方搜出高價瀕危「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾。（記者姚岳宏翻攝）

    加利福尼亞灣石首魚 。（取自網路）

    加利福尼亞灣石首魚 。（取自網路）

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