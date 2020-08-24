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    首頁　>　社會

    戒毒「醫哥」淪毒品通緝犯 躲小診所當密醫

    曾是戒治毒癮醫師的鄭有仁，9年前在桃園榮民醫院急診室服務時，向毒販買毒被抓，陸續犯下數件毒品案，本月20日被警方攔查逮捕。（記者王捷翻攝、資料照）

    曾是戒治毒癮醫師的鄭有仁，9年前在桃園榮民醫院急診室服務時，向毒販買毒被抓，陸續犯下數件毒品案，本月20日被警方攔查逮捕。（記者王捷翻攝、資料照）

    2020-08-24 05:30:00

    〔記者王捷、魏瑾筠、吳亮儀／綜合報導〕綽號「醫哥」的61歲醫師鄭有仁，原本是幫藥癮者戒毒的醫師，結果自己染毒不可自拔，鄭男曾因吸安被觀察勒戒，9年前在桃園榮民醫院急診室服務時，向毒販買毒吸食被抓，但他不知悔改，陸續犯下數件毒品案，去年底被法院判刑確定，合併執行8月徒刑，醫師資格也被撤銷，他疑為逃避坐牢，躲到台南一家小診所兼職當「密醫」，本月20日深夜在路上被警方攔查，查出通緝犯身分，移送歸案發監執行。

    判刑8月 自稱醫師資格撤銷

    高雄醫學院（高雄醫學大學前身）畢業的鄭有仁，曾在醫學中心等地服務，2008年吸毒接受勒戒後，轉往桃園榮民醫院擔任急診室醫師，2011年被檢警查出他在急診室服務時，以診斷證明書換取安毒，當時震撼醫界，此後，他又接連吸毒被查獲，甚至涉犯公共危險、竊盜等案。

    鄭有仁後來流落在北部的小診所兼職，但壞習慣還是改不過來，上班不正常，不過他因經歷特別、學歷高，被圈子裡的人拱為「一哥」，也有一個綽號叫「醫哥」。

    去年12月，鄭有仁犯下數件毒品案，桃園地方法院裁定執行8個月徒刑，他疑為逃避坐牢，躲到台南的小診所兼職。

    本月20日深夜，鄭有仁騎車不穩被警方攔查，查出他是毒品通緝犯，他向警方說，自己曾是醫師。警方半信半疑，以為他因吸毒影響精神狀況，沒想到一查發覺他過去果然是醫生，而且還曾是知名醫學中心的醫生。鄭有仁落網後，自稱醫師資格在去年合併判決8個月徒刑確定時已被撤銷。

    衛福部醫事司司長石崇良表示，鄭某目前有無醫生資格，需再查閱比對撤照名單進一步確認，但根據醫師法規定，若醫師曾犯肅清煙毒條例或麻醉藥品管理條例之罪，或是曾犯毒品危害防制條例之罪，經判刑確定後，就會依法受廢止醫師證書處分。

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