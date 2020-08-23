為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    送閨密搭小黃 抄車號、留司機電話...運將色膽包天仍撿屍性侵

    示意圖

    示意圖

    2020-08-23 05:30:00

    暗巷性侵 還回報送到家

    〔記者楊國文／台北報導〕劉姓小黃運將常在台北市的大型KTV店外排班，一名酒醉女子被閨密攙扶過來坐計程車，女閨密特地抄下劉的車號和電話，告知司機會再打電話關心情況，未料仍然阻止不了劉男覬覦醉女的色心，將被害人載進暗巷性侵，並對她的閨密謊稱「送到家了」；被害人酒醒後發現內褲反穿、下體疼痛，驚覺遭害。高等法院痛批被告劉柏賢身為職業駕駛，卻幹出惡劣犯行，且從未向被害人道歉與和解，依此判刑4年。

    劉男喜在夜間熱門時段到台北市生意佳的KTV外排班載客，2018年7月22日凌晨在東區一家KTV店外，載到由閨密攙扶過來的24歲相貌清秀女子，閨密告知劉男目的地，同時抄下劉的車號和電話，還試打手機確認無誤，才放心讓劉載走好友。

    劉開到被害人住處附近，發現她倒在後座酒醉不省人事，打電話給她的閨密佯稱已將醉女送回家，實則將小黃駛進巷底，進入後座性侵，完事後才送到對方住處，大樓警衛協助進屋。隔天被害人醒來，發覺內褲反穿、下體疼痛，驚覺遭性侵，由閨密陪同驗傷報案。

    酒醒內褲反穿、下體痛

    劉到案否認性侵，辯稱一時找不到對方家，花1、20分鐘也叫不醒她，才先開到附近巷子等她醒來，是對方在車上自己引誘他，但沒實際性交。

    拗她送上門 運將判4年

    但法官調閱監視器及證人證詞，加上驗傷結果，認定劉男性侵，尤其劉男稱凌晨3時30分把人送回家，實則5時20分才送抵；依此判刑。

    警方呼籲，女子夜歸宜儘量搭乘大眾運輸工具，夜歸或酒後宜有親友陪同才搭乘個人交通工具，以策安全。

    表格

    表格

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    2020-08-23 08:00

    竹縣消防車穿「反光衣」！即日起換新裝增能見度

    2020-08-23 08:45

    39歲男子疑開瓦斯引發氣爆 全身40％二度燒傷

    2020-08-23 09:04

    長照中心圖悶死妻受阻潑酸傷4人 莽夫吞強酸重傷不治

    2020-08-23 09:54

    世貿台北國際佛事展傳竊案 賊3分鐘得手百萬沉香

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播