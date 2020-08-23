送閨密搭小黃 抄車號、留司機電話...運將色膽包天仍撿屍性侵

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2020-08-23 05:30:00

暗巷性侵 還回報送到家

〔記者楊國文／台北報導〕劉姓小黃運將常在台北市的大型KTV店外排班，一名酒醉女子被閨密攙扶過來坐計程車，女閨密特地抄下劉的車號和電話，告知司機會再打電話關心情況，未料仍然阻止不了劉男覬覦醉女的色心，將被害人載進暗巷性侵，並對她的閨密謊稱「送到家了」；被害人酒醒後發現內褲反穿、下體疼痛，驚覺遭害。高等法院痛批被告劉柏賢身為職業駕駛，卻幹出惡劣犯行，且從未向被害人道歉與和解，依此判刑4年。

劉男喜在夜間熱門時段到台北市生意佳的KTV外排班載客，2018年7月22日凌晨在東區一家KTV店外，載到由閨密攙扶過來的24歲相貌清秀女子，閨密告知劉男目的地，同時抄下劉的車號和電話，還試打手機確認無誤，才放心讓劉載走好友。

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劉開到被害人住處附近，發現她倒在後座酒醉不省人事，打電話給她的閨密佯稱已將醉女送回家，實則將小黃駛進巷底，進入後座性侵，完事後才送到對方住處，大樓警衛協助進屋。隔天被害人醒來，發覺內褲反穿、下體疼痛，驚覺遭性侵，由閨密陪同驗傷報案。

酒醒內褲反穿、下體痛

劉到案否認性侵，辯稱一時找不到對方家，花1、20分鐘也叫不醒她，才先開到附近巷子等她醒來，是對方在車上自己引誘他，但沒實際性交。

拗她送上門 運將判4年

但法官調閱監視器及證人證詞，加上驗傷結果，認定劉男性侵，尤其劉男稱凌晨3時30分把人送回家，實則5時20分才送抵；依此判刑。

警方呼籲，女子夜歸宜儘量搭乘大眾運輸工具，夜歸或酒後宜有親友陪同才搭乘個人交通工具，以策安全。

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