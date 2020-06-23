女童睡夢中全身傷 竟是媽媽1刀1刀割的

外公急抱孫女送醫，第二輛救護車趕來將女童母親送醫。 （民眾提供）

2020-06-23 05:30:00

母女都送醫接受治療

〔記者許國楨、張菁雅／台中報導〕台中市北屯區一名與母親及外公與外婆同住的9歲女童，前天上午被外婆發現她全身多處割傷送醫，警方調查發現，情緒不穩定的母親竟持利刃割傷睡夢中女兒，目前母女都在醫院接受治療，確實的原因待進一步釐清。

前天上午10時許，警方接獲119轉報得知，一名就讀國小三年級的9歲女童，因身上有多處利刃造成的撕裂傷，傷口進行初步消毒、止血及包紮時，才驚覺是在睡覺時被母親用利刃割傷，立刻將她送往中國醫藥大學附設醫院治療，院方表示，女童手部有2、3處傷口，頸部也受傷，送醫時意識不完全清楚，目前仍在加護病房治療，已經沒有生命危險。

請繼續往下閱讀...

鄰居透露，女童母親10年前生下孩子後並未結婚，搬回家與爸媽同住，女童媽媽今年起沒有正常工作，靠外送美食賺錢貼補家用，幾乎都由約60歲、擔任鐵工的阿公賺錢養家。

前天上午10時34分許，一輛救護車鳴笛停在巷口，只見女童外公與姨婆抱著她，匆匆往救護車衝去，突然發生的狀況讓鄰居議論紛紛，詢問女童家人，才驚覺竟是媽媽割傷睡夢中女兒的驚悚家暴案。

緊接著10時48分，轄區警方在女童姨婆的陪同下上樓，隨後又有兩名女警趕到，第二部救護車載走女童母親，將有身心科就醫病史的母親強制送醫，隔離治療中；鄰居則說，小女童平時很有禮貌，都會跟附近鄰居打招呼，發生此憾事令人不捨又震驚。

非高風險家庭 也不是輔導個案

台中市家暴防治中心主任侯淑茹指出，女童家庭不是高風險家庭，也不是輔導個案，女童的媽媽也在住院，到昨天精神還是不太好，所以女童先緊急安置在醫院，等孩子出院時，會評估親屬能否適當照顧她。

侯淑茹表示，女童母親有身心科就醫病史，但不是精神列管個案，至於孩子身上的傷怎麼造成的，家人都說不知道，還要調查。另有媒體報導，母親未按時服藥，致精神不穩定，侯淑茹說，無法確認母親服藥情形。

全案涉及「兒童及少年福利與權益保障法」與「家庭暴力防治法」，由檢察官指揮警方，釐清母親施暴的動機究責送辦。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法