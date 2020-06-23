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《台東》台東縣警局長 趙瑞華接任

警政署行政組組長趙瑞華宣誓就任台東縣警局長。（記者陳賢義攝）

警政署行政組組長趙瑞華宣誓就任台東縣警局長。（記者陳賢義攝）

2020-06-23 05:30:00

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣警局長邱文亮調任台中市警察局督察長，餘缺由警政署行政組組長趙瑞華接任，昨日下午舉辦卸、新任局長交接布達典禮，由台東縣長饒慶鈴主持，警政署主任秘書林順家監交，兩百餘人觀禮，場面隆重。

饒慶鈴表示，邱文亮自到任後，對警政工作推動不遺餘力，多次偵破跨國走私毒品案件，緝獲巨量毒品，也屢獲警政署各項工作評比佳績，深受肯定，祝福到任新職能更上一層樓。 新任局長趙瑞華，五十八歲，中央警察大學五十期畢業，歷任高雄市警局鳳山分局分局長、苓雅分局分局長及高雄港務警察總隊總隊長等職務，這次由警政署行政組組長調任。

饒慶鈴表示，縣府近年來一直努力讓台灣、讓世界看見台東，台東除了有優美的自然風光、清新的空氣，更有豐富的原住民特色文化，雖然今年上半年受疫情影響，觀光人口遊客銳減，但透過防疫、紓困及振興作為，讓台東成為國內少數維持零確診的淨土；隨著疫情趨緩，縣府正積極籌辦多項大型活動，如國際熱氣球嘉年華、國際衝浪大賽、國際鐵人三項比賽等，預期將吸引大量國人前來觀光旅遊，現階段除了加強觀光防疫作為，也需警方配合做好治安交通工作，期盼新任局長能承續以往，讓台東人過好日子，讓幸福繼續前行。

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