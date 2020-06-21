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首頁　>　社會

15年前同手法搶賓士 高市二信主席跳車逃

警方押解嫌犯劉性良。（記者吳仁捷翻攝）

警方押解嫌犯劉性良。（記者吳仁捷翻攝）

2020-06-21 05:30:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕水電工劉性良擬劫車搶劫，反而釀成重大車禍。警方專案小組追查發覺，劉嫌早在2005年就曾犯下手法類似的闖車強盜案。當時他衝進一輛黑色賓士S350，挾持人在車上的高雄市二信理事主席邱志敏，所幸邱男機警跳車逃走，劉則將市值200多萬元的賓士劫走，賤賣8萬元，最後仍落網。

據了解，當年6月，邱志敏的座車行經高雄前金區自強二路，司機未熄火下車買麵，劉嫌突然打開車門坐上駕駛座，踩油門開走車，邱發現不是司機，驚問「你是誰？」劉怒回「不要動，乖乖坐好！」邱認為情況危急，見車門沒上鎖，趁車子過彎車速變慢時跳車，雖然膝蓋擦傷，但至少脫逃成功，衝進附近大樓求救。

至於目前待業中的郭姓女駕駛，回想案發經過時仍餘悸猶存，她說，當時下車買了礦泉水回車上，喝了幾口在車上休息，郭嫌突然衝進副駕駛座，持刀抵住她喉嚨，要她「不要怕，繼續開」。郭女說，她被刀子挾持，怎可能不緊張，試著揮手抵抗，沒想到劉把腳伸過來踩油門，因而釀禍。

遭撞的14歲黃姓少年，他的母親難過地說，當時愛子站在斑馬線邊準備過馬路，突然被撞上，整個人飛到車子上，翻滾幾圈才落地，頭部撞傷、全身挫傷，手肘也縫了7針。

嫌犯劉性良犯案的彎刀。（記者吳仁捷翻攝）

嫌犯劉性良犯案的彎刀。（記者吳仁捷翻攝）

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