刀架頸劫女駕駛 車暴衝 2路人重傷

劉性良刀脅郭女，造成白色轎車暴衝，撞斷黃姓國中生的小腿，再撞上騎單車的陳姓婦人，轎車車頭毀損。（記者吳仁捷翻攝）

2020-06-21 05:30:00

趁車門還沒鎖打劫

〔記者吳仁捷／新北報導〕水電工劉性良前天下午在新北市蘆洲區持刀挾持開轎車的郭姓女子，尖刀抵喉脅迫她開車，郭女抵抗之際，車輛逆向暴衝，連撞國中生與中年婦人，再猛撞寶馬等3輛轎車才停下，國中生腿部被輾嚴重骨折、陳婦昏迷不醒，昏迷指數3。劉嫌當晚向板橋警分局投案，辯稱缺錢，原本只打算搶錢，未料意外發生大車禍；檢方訊後聲請羈押。

國中生斷腿 婦昏迷

全案發生於19日下午4時，38歲劉性良到蘆洲尋找犯案目標，在復興路上見23歲郭女剛上車，車門還沒鎖，劉衝進副駕駛座，持短刀抵住郭女脖子大喊「搶劫」，並說：「不要怕，往前開！」但郭女緊張得下意識反抗，車輛突然逆向，連撞過馬路的國中生和騎單車婦人，接著又衝撞路邊3輛車。現場一團混亂，有路人過來關心被撞的傷者，劉嫌趁亂搶走郭女包包逃逸，短刀留在車上。

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水電工投案 稱只想搶錢

目擊者說，當時看到轎車逆向而來，14歲黃姓國中生先遭撞飛約2公尺摔地，50歲陳姓婦人則被撞後頭部受重創。黃生左小腿疑遭輾過變形，送醫開刀，陳婦到院時昏迷不醒，昏迷指數3。

劉嫌知道闖禍，帶著皮包逃跑時，疑因緊張把搶來的皮包掉落地上。警方追查時，強盜未得手的劉嫌當晚8時，由媽媽陪同向板橋警分局後埔派出所投案。

肇事的郭女供稱，案發時她抵抗搶匪不願開車，劉把腳伸過來重踩油門，她見車輛暴衝嚇得尖叫，眼睜睜看著車子連撞；劉則辯稱，他衝上車持刀脅迫搶劫時，郭女嚇得自踩油門造成連環車禍。

警方說，雖然2人供述內容不一，不論是誰踩油門，全案皆因劉嫌持刀強盜引發，劉涉及強盜、過失傷害、毀損等多罪；警方訊後將2人移送檢方釐清肇事責任。

蘆洲大案頻傳 議員開轟

蘆洲24小時內連傳油漆行遭縱火及當街劫車強盜案，造成5人輕重傷，加上蘆洲本月初還有老翁縱火燒毀兩輛轎車，面對大案頻傳，新北市議員王威元抨擊地方治安亮紅燈，要求警方強化治安作為。

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