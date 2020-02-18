堵車搶千萬／傳水房黑吃黑 發決殺令

行車紀錄器拍到搶嫌圍 堵阮男汽車，入侵搶錢 後棄車逃逸，警方已逮 8嫌。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-18 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕有詐欺前科的阮男，15日在中市南屯區一處路口，被2輛車堵住，5人下車後持棍棒、鐵鎚破窗，搶走2袋現金與1部驗鈔機，阮男宣稱被搶走1000萬元「貨款」，卻不願告訴警方收貨對象，警方48小時逮捕8人，懷疑阮男為詐欺集團「水房」（贓款洗錢，或指揮車手領款的集團）的車手，黑吃黑後，水房發出「決殺令」，通令務必奪回贓款，至於是否打算強押阮男私刑制裁，目前調查中，全案依強盜罪嫌偵辦中。

警方調查，阮男15日下午4時許，駕駛白色汽車於南屯區文心南五路與五權西路停等紅燈之際，被前後方各1輛白色與黑色汽車堵住，前車有2人下車，後車3人下車，持鐵鎚、棍棒擊窗，進入阮男車內搶走2個袋子，內有現金與1部驗鈔機，阮男頭部與背部受輕傷，5人得手後，與白車的駕駛至少6人一起搭乘黑色汽車逃逸，白車則棄置現場。

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警方調查，2輛車都是出租車，由1名17歲少女承租，案發現場搶嫌至少6人。駕駛黑車離去後，又有人開車接應，換車到南投再折返台中，當天晚間8時，警方逮捕租車少女，及負責接應與藏匿贓款的卓姓與楊姓男子，追回贓款90餘萬元，少女供稱，租車目的是給男朋友「搶水房運鈔員」。

稱被搶千萬 拒回答收貨人

警方昨抓到楊姓等5名動手搶嫌，再追回100萬元贓款，總計190萬元，他們幾乎都有詐欺等前科，其中3人還是通緝犯，另有共犯未到案，警方懷疑雙方已認識，阮男疑為「水房」車手，或俗稱的「運鈔手（員）」。警方還查獲嫌犯持有辣椒水，可能想攻擊阮男，押回水房私刑，而阮男稱被搶1000萬元「貨款」，警方找回贓款僅190餘萬，阮男堅稱是貨款，警方詢問收貨對象，他卻回答「不要再問了」。

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