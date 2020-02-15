台版熔爐案 性侵院生 狼組長判4年10月

示意圖。（資料照）

2020-02-15 05:30:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣一家啟能發展中心爆發院生遭張姓組長猥褻、性侵，院內主任還涉幫忙掩護，動手打傷勇敢揭發的護理師，情節如同韓片「熔爐」翻版，花蓮地院認定其中1件成立，昨依對心智缺陷之人犯強制性交未遂罪，判張男4年10月徒刑。

檢警調查，張姓幹部2015年2月開始，製造與女院生獨處機會，以身體壓制及要脅不帶出遊，撫摸智能障礙院生下體及胸部性侵，或拉住女院生的手欲撫摸自己下體，事後給50到100元封口費，並要求不得說出，受害人年齡介於20到30歲間，花蓮地檢署以張嫌涉犯10次加重強制性交罪提起公訴。

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花蓮地院合議庭認定，張男2017年11、12月間某日，利用帶院生到頂樓澆花機會，要求受害女院生以手摸他的生殖器，意圖不軌，後來因有教保員到場，才未得逞。

張男否認犯行，表示院生都是他帶大的，並指此案護理師因遭免職，以誘導、強迫院生錄音方式，以虛偽案件告發，並說他阻止該名院生與男友交往，遭挾怨報復。

但合議庭法官認為，受害人與教保員指證大致相符，認定張男犯下強制性交未遂罪；另張男被控在2015年4月至2018年2月間，10多次撫摸4女院生下體甚至指侵，法官認為證據不足，判無罪，可上訴。

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