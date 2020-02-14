36樓徒手攀降行竊 退役特勤兵淪蜘蛛盜

陸軍退役特勤兵當小偷，徒手攀爬大樓外牆行竊。 （記者黃旭磊攝）

2020-02-14 05:30:00

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市苓雅區5戶社區高樓層住戶，年後被偷紅包錢近40萬元，而且小偷神不知鬼不覺侵入，受害住戶第一時間還不知家裡被小偷光顧，警方查出是陸軍退役特勤兵當蜘蛛盜，徒手攀爬樓牆行竊。

從陽台入侵 偷5戶紅包錢

新春年後，苓雅區同棟社區大樓發生5起竊案，竊賊身高將近180公分，戴手套、帽子，全程低頭避開監視器，搭電梯到35樓，再走逃生通道到頂樓攀牆而下，從陽台侵入高樓層住家，因住戶認為不易入侵，疏忽未鎖鋁門窗，竊賊輕易從陽台入內行竊，除了現金及少數金飾，家具及抽屜均未大幅翻動，受害住戶於案發1週後清點現金，才知紅包錢不翼而飛。

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未大幅翻動 住戶沒察覺

苓雅警分局成功所所長張育誠表示，經過10天清查調閱，從監視器畫面發現鄭嫌（43歲）從105公尺（36樓）徒手攀爬犯案，本月6日在鄭嫌前鎮區住處將他逮捕到案，並起出贓物及贓款。

持電梯磁扣 直上高樓層

警方表示，鄭嫌曾為大樓租戶，熟知鄰居作息及出入動線，3年前偷竊同棟大樓落網被捕，去年8月出獄後，可能投資失利再度犯案，被害大樓有4棟，鄭嫌持電梯磁扣避開管理員耳目，加上他過去有陸軍航空特勤部隊特勤兵的背景，身手敏捷，無懼高空，竟徒手從頂樓沿著屋樑，爬入20至30幾樓住家陽台，侵入住家持小型手電筒搜找現金，得手後，依原路爬回頂樓，受害住戶分住不同棟別，彼此不相識，數週後才驚覺可能是同一竊賊所為。

警方說，鄭嫌退役後原本安分從商，7年前投資失敗，賠光退伍金，便以行竊還債，落網後悔不當初。至於鄭嫌隸屬部隊，警方表示，張嫌服役3年半退伍，並未特別提到。

鄭嫌作案電梯磁扣。（記者黃旭磊攝）

鄭嫌持小型手電筒找尋現金。（記者黃旭磊翻攝）

鄭嫌落網後，悔不當初。 （記者黃旭磊翻攝）

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