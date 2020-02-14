惡法官搶退 曾謀貴爽領千餘萬退俸

職務法庭分別判朱樑與曾謀貴免職與撤職。（記者吳政峰攝）

2020-02-14 05:30:00

職務法庭新制未上路 全案確定

〔記者吳政峰／台北報導〕「買春法官」朱樑與「收禮法官」曾謀貴，昨分別被職務法庭判決免職和撤職。雖然法官法修正案已於去年三讀通過，職務法庭改為一級二審，但要到今年七月十七日才施行，兩人確定無救濟管道，全案確定。

目前停職中的朱樑，今後不能再當法官，只能轉任其他公職或轉任律師，未來辦理公職退休時，領不到法官退養金，損失高達約千萬元；曾謀貴則在當初遭檢舉後的調查期間，趕緊搶辦退休，撤職對他的退休金與退養金共逾千萬無影響，但不能轉任律師。

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對於曾謀貴四年前接受刑事調查時火速申請退休成功，司法院表示，當時法條沒辦法暫緩其申請，只得同意，因此他的退休金、退養金都已核撥，唯一的影響是不能轉任律師。

朱樑免職 不能以法官身分退休

至於朱樑，雖長期買春，且半數趁上班時間為之，但無證據涉及刑責，他也緊急申請退休，想把退養金和退休金全領到手，但未被台大法律系的同窗、司法院長許宗力允准，只好停職，每月先領本俸的半薪。昨被判決免除法官職務後，若退休就不是以法官身分辦理，因此領不到退養金。

兩人當初同一時間被送司法院人事審議委員會審查，卻因申請退休的時間點差半年，形成曾謀貴搶退成功、朱樑失利的結果，更連帶使得職務法庭雖判曾較重的撤職、朱較輕的免職（還可轉任其他公職），但實際上卻是朱受到的不利程度較高。

新法為防止這種行為，新增「防搶退條款」，法官一旦面臨調查，就不得申請退休，還增列剝奪全部、減少退休金或退養金的懲戒手段；另一方面，若法官被判貪污罪確定，停職期間的薪俸則要追回。惟基於「實體從舊、程序從新」原則，行為時間點如果在今年七月十七日前發生，不適用新的懲戒條款，但可適用職務法庭的一級二審新規定。

法官法已修正 增防搶退條款

職務法庭新制，起於台北高等行政法院前法官陳鴻斌的性騷擾改判案，陳原本被職務法庭判決免職，提起再審獲得翻盤、改判罰薪了事，外界質疑合議庭官官相護，後來監察院提起再審也翻盤成功，成為我國史上首見職務法庭兩度再審成功的案子。

當時司法院也挨轟不接地氣，決定把職務法庭改為一級二審，增加救濟機會，一審由三位職業法官和兩位非法官的參審員組成合議庭，並引進外部國民法官，形成我國史無前例的審判體制；二審則由五位職業法官組成，由公懲會委員長任審判長。

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