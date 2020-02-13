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首頁　>　社會

反對芳苑建火化場 自救會總幹事遭斷腳

楊四海被打重傷，住家門前血跡斑斑。（記者顏宏駿攝）

楊四海被打重傷，住家門前血跡斑斑。（記者顏宏駿攝）

2020-02-13 05:30:00

〔記者顏宏駿、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉公所爭取火化場，引發鄉民強力反對，並組成自救會抗爭，前天自救會成員到公所和縣府抗議、陳情，不料，64歲的自救會總幹事楊四海昨天在自家至少被8名不明人士打斷腳踝韌帶，重傷送醫，警方成立專案小組全力緝凶。

8不明人士闖入家門

受傷的楊四海經營漁貨生意，此次擔任「反火化場自救會」總幹事，他是自救會的核心要角，其住家也是會員幹部開會的重點處。他被打是否跟反火化場有關？自救會長洪新䒴不願妄加揣測，但他呼籲警方儘早查出真相，也呼籲鄉民冷靜，流血事件已為「反火化場抗爭」投下震撼彈。

楊四海：針對自救會而來

楊四海腳踝韌帶斷裂、身體多處挫傷，被送往彰濱秀傳醫院，需要開刀並住院治療；楊四海表示，昨天中午他跟幾名自救會的幹部在家中聊天、商量事情，外面傳來門鈴聲，當他把門打開，還來不及問「做什麼？」對方人手一支棍棒，對他一陣毒打，他被打到倒地不起，對方還不放過他，有人拿現場腳踏車往他身上砸，這些人他從未見過。他說，自己只是一個單純的生意人，平日往來的人都非常單純，也未曾與人結怨，「我覺得這幫人就是針對自救會而來」。

警方調查，歹徒分乘兩部自小客車，至少有8人同時到場，一起行動，行凶過程不到兩分鐘，現場有監視器畫面，警方已循線追緝。

自救會表示，此案待警方調查，但楊四海為自救會重要幹部，身分敏感，施暴時間又在抗議後第二天，他們認為，此暴力事件有極高的針對性，為保護自救會幹部及鄉民安全，自救會自即日起暫時停止開會。

自救會強調，該會絕對不會屈服於暴力，對於10日到公所抗議，要求鄉長洪和炉在17日之前撤銷火化場開發案的決議都沒有改變；彰化縣長王惠美表示，責令警察局積極偵辦。

楊四海被不明人士打趴在地（，右腳踝斷裂，身體多處挫傷送醫。（記者顏宏駿翻攝）

楊四海被不明人士打趴在地（，右腳踝斷裂，身體多處挫傷送醫。（記者顏宏駿翻攝）

楊四海被不明人士打趴在地。（記者顏宏駿翻攝）

楊四海被不明人士打趴在地。（記者顏宏駿翻攝）

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