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糕餅藏百萬行賄 大老闆判罰百萬仍得標

保吉生化學公司董事長簡承盈在糕餅禮盒藏100萬元行賄，台中地檢署給他緩起訴1年處分，須支付公庫100萬元，行賄的100萬元則沒收。（資料照）

保吉生化學公司董事長簡承盈在糕餅禮盒藏100萬元行賄，台中地檢署給他緩起訴1年處分，須支付公庫100萬元，行賄的100萬元則沒收。（資料照）

2020-02-11 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市保吉生化學公司董事長簡承盈，想承攬台中榮民總醫院的「全自動採血試管備管系統」採購案，竟在糕餅禮盒暗藏100萬元現金，送給該院病理檢驗部一般檢驗科主任王俊民，王驚見鉅款，立即交給醫院政風室，簡男偵查中坦承送錢，但辯稱是社會禮數，無行賄之意，台中地檢署給他緩起訴1年處分，條件是支付公庫100萬元，行賄的100萬元則沒收。

不過61歲的簡承盈還是取得這項採購案，2018年10月啟用剪綵典禮時還出席，與院長、副院長及王俊民愉快合影。他為何能繼續競標？地檢署指出，政府採購法規定，行賄廠商名單應刊登於政府採購公報，從刊登次日起3年不能參與投標，但此案投開標時，尚未完成刊登程序，因此可繼續競標。

緩起訴書指出，簡男想承攬台中榮總的「全自動採血試管備管系統」採購案，先指示不知情的妹妹提領100萬元，他把糕餅禮盒與100萬元現金，放入一個手提袋內，2017年8月28日拜訪身兼採購評選委員職務的王俊民，簡男離去後，王俊民打開手提袋，發現糕餅外還有100萬元現金，立即交給政風人員。

台中地檢署偵查時，簡男辯稱送錢只是社會禮數，台中地檢署認為，簡男觸犯貪污治罪條例的不違背職務行求賄賂案，賄款100萬元應沒收，但他坦承犯行，深表悔悟，給他緩起訴處分，條件是支付公庫100萬元。

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