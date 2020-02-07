公懲會將更名懲戒法院 採一級二審

公懲會將更名為懲戒法院，專門審理公務員懲戒案件及司法官的懲戒案件。（記者吳政峰攝）

2020-02-07 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院院會6日決議通過「公務員懲戒委員會組織法」修正草案，將公懲會更名為「懲戒法院」，除了懲戒程序由一級一審制改為一級二審制，並把職務法庭移交懲戒法院掌管，草案將於近日送立法院審議。

司法院解釋，外界對公懲會是否為法院仍有誤解，為求名實一致，及遵照司法院釋字第396號解釋「應就公務員懲戒機關名稱檢討修正」意旨，將公懲會更名為懲戒法院。

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現行公務員懲戒審級為一級一審制，司法院認為未周全保護被付懲戒人的權益，故修法為一級二審制，賦予當事人救濟權，發揮糾錯及權利保護功能；職務法庭目前名義上屬司法院，但行政事務均由公懲會兼辦，本次修法正式把職務法庭移至懲戒法院。

公懲會龍頭現稱「委員長」，合議庭成員為「委員」，修法更名為「院長」與「法官」，完成立法後，最高法院、最高行政法院、懲戒法院「三終審」全法院化。

司法院表示，懲戒法庭與職務法庭雖均屬懲戒法院一部分，但二者成員組成、任命程序、審判事務等均不同，應各自召開法官會議、各自議決考核、監督、事務分配、權利義務等事項，不應彼此侵越權限。懲戒法院也將設政風室、人事室、會計室及統計室。

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