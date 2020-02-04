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男騷擾乘客衝火車頂 電成火球痛苦脫褲墜落

伍姓男子昨天下午在台鐵烏日站爬上區間車車頂，遭電擊後成一團火球，全身衣服燒破，民眾噴滅火器滅火，消防人員獲報到場搶救。 （記者陳建志翻攝）

伍姓男子昨天下午在台鐵烏日站爬上區間車車頂，遭電擊後成一團火球，全身衣服燒破，民眾噴滅火器滅火，消防人員獲報到場搶救。 （記者陳建志翻攝）

2020-02-04 05:30:00

〔記者陳建志、張菁雅／台中報導〕26歲伍姓男子昨在台鐵區間車上騷擾乘客，列車長獲報在車廂緊盯伍男一舉一動，當列車開抵烏日站，伍男卻發狂似的衝出去，不知何因突從車廂間階梯爬上車頂，觸擊2萬5000伏特高壓電，全身瞬間成一團火球，伍男遭火吻後，一度趴在車頂動也不動，隨後痛到脫褲並掉到月台上，伍男全身35%2到3度燒傷，目前生命跡象穩定，為何會有如此瘋狂舉動，警方將待他傷勢穩定後釐清，並依公共危險罪嫌偵辦。

警將依公共危險罪嫌偵辦

鐵路警察局台中分駐所表示，伍男從彰化搭乘台鐵區間車北上，他上車後在車廂出現騷擾乘客行為，列車長前往處理，並留在第5車廂關注他的行為。列車約在下午1點15分抵達烏日站，伍男突然衝出車門並往月台後方狂奔，接著在第6、第7節車廂間順著車梯爬上車頂。當伍男一起身，卻觸擊列車上方的2萬5000伏特高壓電，伍男全身瞬間著火。

伍男一度失去意識 燒傷面積35%

伍男一度失去意識，趴在車頂動也不動，隨後痛到自行脫掉著火的褲子，掙扎過程中跌落月台，因身上衣物著火，民眾還從車廂拿滅火器幫他滅火。

消防人員抵達，發現伍男坐在月台上，四肢及鼠蹊部燒燙傷，雖有意識，但答非所問，立刻將他送醫。

疑和家人吵架搭火車北上台中

中山醫學大學附設醫院表示，伍男到院後生命跡象穩定、意識清楚，雙手掌、右下肢及鼠蹊部有2至3度燒傷，燒傷面積35%，目前在燒傷中心治療，將進行清創、植皮等處置。

伍男父母從高雄趕來台中，初步了解伍男疑和家人吵架後，昨從高雄搭火車北上台中，中途在彰化轉搭區間車，家人表示他身體無異狀，不清楚為何爬上車頂，警方將待他傷勢穩定後釐清，並依公共危險罪嫌偵辦。

台鐵新烏日站長吳兆迪表示，伍男觸電後，造成列車電力設備故障無法行駛，多列班次出現10多分鐘到30分鐘誤點，直到4點30分後才恢復正常。

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