14歲少女為養男友下海 2淫男「試車」又抽成 重判

桃園地院法官在判決書中痛批，邱、王2人竟利用少女需要金錢，媒介她們與男客性交易並從中抽成牟利，殘害少女身心甚鉅。（記者鄭淑婷攝〕

2020-01-31 05:30:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕綽號「狗狗」的男子邱繼業與綽號「阿嘎」的王易瑋，從2015年起陸續在臉書刊登工作訊息，以時薪2000至2500元高薪徵求女性人員，誘使多名未成年少女下海應召，有少女上工前還遭邱男先「試車」，其中1名14歲少女為了繳房租、養男友而下海。桃園地院依違反兒童及少年性剝削防制條例，採1罪1罰，將邱、王2人分別判決執行14年及11年徒刑。

臉書登廣告誘少女應召

竟為判決指出，邱、王2人透過臉書刊登「尋找桃園新竹台北，時薪2000至2500（任何女性人員）薪水一律現領日領」工作訊息，高時薪引誘多名少女上門應徵，再以3500到4000元價碼媒介與男客性交易，性交易地點多在旅館、摩鐵，交易前由王男接少女前往約定地點，完事後少女拿約2500元，其餘由邱、王2人平分。

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有少女上工前得先接受邱男「試車」，邱男還被查出多次與未成年女網友發生性行為。 邱、王被警方查獲移送法辦，清查出至少有3名被害少女，其中1名年僅14歲少女，為了繳房租及養男友，每月最少接客5到10次，每次拿2500元。

法官痛批殘害少女身心甚鉅

法官在判決書中痛批，邱、王2人不思循正途謀生，竟利用少女需要金錢，媒介她們與男客性交易並從中抽成牟利，殘害少女身心甚鉅。

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