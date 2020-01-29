只為曾見伊人面 男險被騙280萬

鍾男告訴警方他透過LINE跟Naly交往已經2年。（竹北分局提供）

2020-01-29 05:30:00

〔記者黃美珠／竹北報導〕五十七歲鍾姓男子透過LINE認識越南女子Naly，雙方才見過一次面，對方就以越南老家發生變故，希望他匯款二百八十萬台幣到她指定帳戶，鍾男是古意人，認為「見面三分情」不好意思拒絕，春節前到郵局執意匯款，警員見勸阻無效，語重心長地說：「要過年了，你匯給她，她的年會好過，但你的年就不好過了，你保證拿得回來嗎？」鍾男才被點醒，保住了半生積蓄。

透過LINE交往 女稱為越南家人買房

警方說，鍾男兩年前透過LINE通訊軟體，認識自稱為Naly的越南女子，雙方長期互傳訊息，Naly更在去年十二月底搭機來台跟鍾男見面。

請繼續往下閱讀...

要求男子匯款 日後到越可一起生活

不料她回越南後，開始以家中經濟支柱的姐姐驟逝，她為照顧家人決定在越南買房，但是錢不夠用，希望鍾男匯款二百八十萬台幣到她指定帳戶，日後鍾男若去越南，也可以跟她一起生活。

警方說，Naly為取信鍾男，更傳送越南身分證影像檔給他，並請鍾男「別想太多」，更以「在十九號見我，您就會很了解我」等語，強調匯款絕非是要欺騙鍾男。

行員發覺有異 警問拿得回否幸勸阻

鍾男決定分多次匯款，他春節前到銀行要匯出十七萬八千元。行員發覺有異，員警上前了解，當下研判鍾男遇到「假交友真詐財」，苦口婆心勸阻他別中計，還說：「也許你真的見過一次面，但是不保證你過去就可以真的找到她」、「她訊息都是用簡體字，中國機房都是這樣來騙台灣人」等。

他︰ 「見面三分情」不好拒絕

員警見鍾男仍執迷不悟，話鋒一轉說「只見過一次面，為什麼要匯二百八十萬台幣給她？這是你的辛苦錢」、「要過年了，你匯給她，她的年會好過，但你的年就不好過了，你保證拿得回來嗎？」鍾男才大夢初醒。

鍾男事後跟警方說，這名女子為見他特地搭機來台，他因見面三分情，覺得不好意思拒絕，才打算匯款幫對方。

女子為取信鍾男，傳送越南身分證影像檔給他，並請鍾男「別想太多」。（竹北分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法