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首頁　>　社會

大樂透春節大紅包 30注大喜

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2020-01-24 05:30:00

〔記者巫其倫／台北報導〕台彩春節加碼昨晚登場，昨晚開獎的第109000007期大樂透，頭獎摃龜，獎金1.008億元累入下期；昨晚開獎的109000007期威力彩，頭獎也摃龜，獎金3.11億元累入下期。至於大樂透春節大紅包，84組中開出24組，總中獎注數為30注。

台彩指出，昨晚大樂透春節大紅包9中6的84組中，共開出24組，總中獎注數為30注，其中21組為單注中獎，每注各得100萬元獎金；2組為2注均分，每組各分得50萬元；1組為5注均分，每注各得20萬元獎金。今晚大樂透春節大紅包將繼續加開。

台彩說明，大樂透春節大紅包獎項，自昨天起至27日，每期加開9個號碼，其中6個號碼全數對中，就有機會獲得獎金100萬元，若同1組中獎號碼有兩注以上中獎，則會均分獎金，活動期間共提供360組的百萬元獎金，若360組在27日未全數送出，將加開到2月7日為止。

另外，昨晚開獎的第109000020期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市士林區德行東路246號「富聚商行」。昨晚開獎的第109000020期雙贏彩，頭獎則摃龜。

台彩春節加碼昨天登場，今年台彩春節加碼活動，電腦型彩券加碼獎金達8億元，過年期間包括威力彩、大樂透及「BINGO BINGO賓果賓果」都加碼，最受歡迎的大樂透，更從小年夜起連續開獎11天，自昨晚起至2月2日每晚都開獎，每期保證頭獎1億元。

至於刮刮樂方面，今年新春刮刮樂高達17款，總獎項超過4060萬個，100萬以上獎項高達646個，比去年增加200多個，其中包括彩迷最愛的「2000萬超級紅包」，共有3個2000萬元頭獎；2獎則有7個「200萬元加賓士車」大獎，等於是200萬元加上要價160萬元的賓士車，獎金價值達360萬元；3獎更有高達400個100萬元獎金。

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