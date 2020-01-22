超級搖頭丸號稱死神 上月奪27命 法部要查誰搞鬼

右圖︰去年10至12月3個月就有34件施用含PMMA的毒品致死案例，圖為警方查獲毒趴情形與新聞事件無關。 （資料照） 下2圖︰為俗稱超級搖頭丸的PMMA。 （取自法務部反毒大本營官網）

2020-01-22 05:30:00

致死率近百分百

〔記者錢利忠、吳政峰／台北報導〕「土豪哥」毒趴中致死的郭姓女模，體內被驗出含有致死率極高的PMA（副甲氧基安非他命）等成分；不過高檢署昨示警，比PMA更毒、致死率接近百分百、在國外有「死神」稱號的中樞神經興奮劑PMMA（俗稱超級搖頭丸），近來被濫用取代PMA摻入咖啡包，尤其，上月單月新增30起死亡案件，其中27名死者體內驗出PMMA，極度異常，法務部已下令要求高檢署統合全國警政機關全力溯源，查明誰在後面搞鬼。

致死平均年齡26歲 最小僅17歲

春節腳步逼近，高檢署昨召開記者會示警，去年有84人濫用毒品死亡，但去年10至12月短短3個月，就有34件施用含PMMA的毒品致死案例，沒想到去年12月突然劇烈上升，平均年齡26歲，最小僅17歲。

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身為藥學博士的法醫研究所毒物化學組組長林棟樑昨表示，新興毒品PMMA（副甲氧基甲基安非他命）俗稱「超級搖頭丸」，國內列為第2級毒品，因製程快及成本低，在毒品黑市中常被視為搖頭丸（MDMA）的替代物，具有與搖頭丸類似的迷幻效果，但毒性卻高達3至4倍。

林棟樑指出，PMMA的毒性作用較慢，摻入毒咖啡包內施用時，施用者常因喝完沒立即感覺，就一包接著一包喝，導致使用過量，濫用的致死率非常高，接近百分之百，從近來數件案例觀察，大都被以咖啡包的形式沖泡喝下，當中還摻入3至4種成分不明的新興毒品。

為免PMMA擴散蔓延，法務部做出3項決議：一、全力查緝溯源；二、查緝到混合式毒品，一律加驗PMMA；三、檢警適時發布新聞提醒民眾防範。法務部強調，15日公布施行的「毒品危害防制條例」修正案，增訂販賣混合2種以上毒品者，加重其刑至2分之1的規定，同時搭配加強查緝與斷根溯源，盼能遏止毒害。

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