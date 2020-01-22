王婉諭淚求判死無效／殘殺小燈泡 王景玉仍逃死

小燈泡母親王婉諭和丈夫劉大經發表聲明，將化悲傷為改革力量，對社會安全錯漏處，努力糾錯，回報小燈泡對夫婦的愛。（記者楊國文攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者楊國文、彭琬馨／台北報導〕男子王景玉割喉殺害北市3歲女童「小燈泡」，一、二審以王男罹患思覺失調症判無期徒刑，高等法院更一審時，「小燈泡」母親、立委當選人王婉諭出庭稱，社會安全網尚未建立，且王無病識感，淚求判王死刑；更一審認定王所犯是兩公約所定的「最重大之罪」，經台大、榮總鑑定，王犯案時辨識、控制能力和正常人無異，不適用減刑，但此案源於王長期患精神疾病，若接受治療和心理輔導，可降低再犯可能，無判死刑必要，昨判王無期徒刑、褫奪公權。可上訴。

王婉諭與夫︰悲傷不曾停止

王婉諭、丈夫劉大經昨沉痛說「悲傷不曾停止」，為了更多的孩子，兩人必須把憤怒悲傷，轉化成實質改革的力量，在每一個社會安全錯漏的環節，努力糾錯，以此回報小燈泡給他們夫妻的愛。

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2016年3月28日11時，王景玉持菜刀在北市內湖區隨機朝「小燈泡」頸部猛砍23刀，導致她頭頸分離死亡；士林地院以兩公約規定不得對精神障礙者判死刑為由，判王無期徒刑。

高等法院時，小燈泡父親劉大經出庭說看到女兒慘死情景，心如刀割，請求判王死刑，但合議庭認定，王犯案時的辨識、控制能力均因罹患思覺失調症而顯著減低，適用刑法規定減輕其刑，判無期徒刑，並須刑後監護5年。最高法院前年12月發回高院更審。高院更一審時，王婉諭庭訊淚求法院判王死刑，「讓每位小孩有平安長大機會」。

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