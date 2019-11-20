桂冠出版老闆賴阿勝 健行墜谷亡

桂冠出版社負責人賴阿勝疑因失足墜谷驟逝，令文化界及地方人士深感不捨。（長女賴立文提供）

2019-11-20 05:30:00

百米深懸岩上發現遺體

〔記者鄭名翔、凌美雪／綜合報導〕國內知名的桂冠出版社負責人賴阿勝（69歲），15日在苗栗縣三灣鄉彌陀寺附近龍崀頂步道健行失蹤，家屬通報警消連日搜尋，前天早上在步道下方與中港溪間、約百米深的懸岩上發現1具遺體，出動空拍機確認位置後，由救難人員垂吊將大體運出，確認就是失蹤的賴阿勝，疑似失足墜谷死亡，全案有待警方釐清。

賴阿勝平日獨居三灣市區，一邊忙於出版及著作出書，閒暇則至附近山區、河邊健行，但15日一早外出後便音訊全無，手機、錢包等物品也沒帶，家屬一直聯絡不上，晚間報警求援。

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鄭麗君致哀 文化界不捨

前天早上警消及救難人員擴大搜尋山區及永和山水庫，中午在步道與中港溪間的山壁懸岩發現賴翁遺體，隨即出動空拍機確認位置，救難人員分別在山谷上方及河床處，合力將遺體吊掛到河床再運出。

頭份警分局表示，初步研判賴翁疑為健行過程不慎失足，墜落山崖致死，詳細案情仍待進一步釐清；文化部長鄭麗君聞訊深表哀思，而地方人士及文化界對於為文化出版貢獻一生的賴阿勝驟逝，十分愕然與不捨。

出版逾2千種文史哲書籍

賴阿勝雖僅有高中學歷，但年輕時就嶄露文學天分，1974年於台北創立桂冠圖書公司後，除大量翻譯介紹西方文史哲叢書、出版相關本土研究書籍逾2千種外，早期並曾與台灣大學心理學系、中國心理學會及各大媒體，在全國各地舉辦各式演講活動，推廣心理學及社會科學相關領域知識。2007年，桂冠公司總部從台北遷回苗栗後，賴阿勝致力耕耘客庄文化，對於地方文化傳承與發展貢獻良多。

總部遷苗栗後 耕耘客庄文化

阿勝長女賴立文說，父親生前最愛登山，但近年因心臟問題，所以改走步道健行，最常於三灣老街河堤或龍崀頂步道散步，未料卻發生意外。

賴阿勝創辦桂冠出版社，出版上千種書籍，對文化界有巨大貢獻。（記者鄭名翔攝）

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