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首頁　>　社會

修法保障人權 名譽受損可刑事補償

司法院推出刑事補償法修正案。（資料照）

司法院推出刑事補償法修正案。（資料照）

2019-11-20 05:30:00

「刑事補償法」修正案 最高補償百萬 陳年舊案也可請求補償

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院昨通過「刑事補償法」修正案，新增名譽補償機制，當事人經過再審或非常上訴特別救濟管道改判無罪，縱使偵審期間未被關押，人身自由未曾遭到限制，仍可以「名譽受損」為由向法院聲請刑事補償，極度保障人權，目前推估一年約支出3000萬元，尚不會衝擊國家財政，草案近日會銜行政院審議。

現行刑補法規定，只有受到國家羈押或收容等人身自由限制，而後獲得不起訴或無罪確定，才能聲請刑事補償。換言之，國家只補償當事人遭到人身自由的損害，但對於名譽、工作等非人身自由的損害，不負補償責任。

再審或非常上訴翻盤無罪 才能聲請

為了彌補這項缺漏，草案新增人身自由以外人格法益遭到侵害而情節重大者的補償機制，也就是被判有罪的當事人而後改判無罪，期間蒙受的「特別犧牲」，國家應賦予他請求刑事補償的權利。惟為免浮濫，須經特別救濟管道（再審或非常上訴）而翻盤，從有罪改判為無罪時，才有聲請權；若是通常程序各審級間的改判，沿用現行制度，不適用此規定。

司法院表示，名譽補償只適用未曾因本案關押過的當事人，若偵審過程人身自由曾受限制，則以現行補償機制為主。此外，草案規定當事人要在其他法令（如國賠或民事損害賠償）無法獲得補償時，才能依本法請求。

名譽補償以兩萬元為一個基數，最高可補償50個基數，也就是100萬元，司法院可視情況調整基數金額。特別的是，草案採「不真正溯及既往」，亦即公布施行兩年內，不論是20、30年前的舊案，任何符合資格的案件都可於這段期間請求補償。

此外，現行規定法官可「酌減」補償金，草案則刪除「酌減」二字，讓所有受到人身自由侵害的補助日額回歸3000至5000元，不會再出現蘇建和案的一日補償1300元情況；草案也明定當事人所受損失、可歸責事由（如虛偽自白、逃亡、干擾證據調查）為審酌事項，以利法官決定補償金額。

司法院刑事廳長蘇素娥表示，德、日等國尚無類似條款，美僅有數州有相關規定，台灣踏出這一步屬於先進且保障人權的立法選擇。

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