女臉友誆投資黃金 工程師挨詐逾1200萬

歹徒透過LINE誆稱賺錢引誘被害人繼續加碼投資。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園林姓工程師在臉書認識自稱來自香港的張姓女子，雙方互加LINE好友後展開交往，沒多久，張女遊說林男下載1款可做黃金期貨交易的手機APP程式，林男不疑，從8月底開始，陸續匯款10餘筆逾1200萬元，本月中旬他想把黃金賣出轉為現金，卻發現APP帳號遭停權無法使用，張女也人間蒸發，始知受騙上當。

刑事局指出，此類「假交友投資」詐騙手法，高風險被害族群特徵多是：年齡介於30-50歲，多為專業人士，被害人均有一定社經地位及積蓄，警方呼籲務必提高警覺，別被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心。

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據了解，遭騙的林男是電子業工程師，有碩士學歷，自稱住香港的張女在7月底主動加他臉書為好友，透過LINE每天與他攀談獻殷勤，取得林男信任後，推薦他下載1款「Meta Trader4外匯交易」的手機APP程式，表示可由此操作香港的期貨及黃金買賣。

張女聲稱她也使用這個APP作期貨及黃金買賣投資賺了很多錢，林男相信張女，從8月底至11月中旬陸續匯款10餘筆逾1200萬元至對方帳戶做黃金買賣投資，直到林男想將投資的黃金賣出轉為現金，發現APP帳號遭停權無法使用，詢問客服皆無回應，才知受騙上當。

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