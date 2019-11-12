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救濟管道／依族譜打「民事」 證明擁繼承權

工人將高婦祖厝內物品搬出，準備拆除屋頂。（記者王冠仁攝）

工人將高婦祖厝內物品搬出，準備拆除屋頂。（記者王冠仁攝）

2019-11-12 05:30:00

〔記者郭安家、巫其倫／台北報導〕台北市關渡高姓婦人祖先所留下的古厝，因祖先曾改名「林碧石」，使得高婦無法繼承，土地遭拍賣；對此爭議，台北市地政局土地登記科長洪慧媛表示，若要從戶政機關證明「林碧石」為高婦的祖先，須提出日治時代至1945年死亡後的戶籍資料，判斷其改過名，若「林碧石」的父母欄、戶籍內親戚與「高清石」一樣，還可判斷為同一人，否則家屬只能依族譜打「民事」繼承權存在之訴，由法官認定。

她說明，清代沒有官方戶籍文件可佐證，1905年（明治38年）後，台灣才建立政府機關戶籍資料，高家主張祖先在清末民初入贅改名「林碧石」，若是在1905年之前改名，因日治戶籍資料僅會顯示登記的名字，意即只有新名，戶籍文件不會顯示清代舊名，除非是在1905年之後改名，戶籍資料才會顯示姓名異動。同理，1945年後台灣重報戶口，戶籍資料登記的名字，也不會註記日治時代舊名，因此須有兩個時代的資料，才能佐證為同一人。

她強調，地政局只能依照政府檔案文件做判斷，若家屬提出族譜等資料，得由法官判定。洪慧媛指出，家屬認為他們都有繳納地價稅，但依法如果找不到地主，是由土地使用人繳納，因此使用人不等於是所有權人；而依規定，若土地所有權人死亡，接手者只有繼承人或遺產管理人等，並沒有繼承管理人的概念。她提醒，該土地已被拍賣，高家現在也無法辦理繼承，只能走司法途徑解決。

國產署則表示，高姓老婦是否為法定繼承人仍不確定，若有足夠資料可佐證，如戶籍謄本等，可透過法律途徑，由法院判決移轉，應是較快的救濟管道，但若沒有足夠文件可證明，相對就較難處理。

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