婚變鬥6年 宣明智兒終於離婚了

聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有（右），與妻子王敏（左）長達6年多的婚變紛爭終於落幕。（資料照，記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者張文川／台北報導〕聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有，與妻子王敏豪門婚變，雙方撕破臉相互謾罵、攻訐，衍生多起官司。宣昶有訴請離婚，法院一、二審都認定兩人感情無法回復，雙方都難辭其咎，判准離婚，二審高等法院還加判兩人須接受親職教育輔導課程30小時；最高法院認同二審判決，昨駁回上訴，全案定讞，長達6年多的婚變紛爭終於落幕。

43歲宣昶有現為宣捷生技公司總經理，37歲王敏是自由作家，她的父親是竹科新長豐公司創辦人王公展。宣、王兩家於2005年聯姻，被譽為「竹科王子與公主的完美婚禮」，婚後育有2子，卻於婚後8年、2013年間傳出婚變分居。

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宣昶有指控妻子常懷疑他外遇，讓他痛苦不堪，妻子還帶兒子搬回娘家，並指他家暴、吸毒、嫖妓。王敏則稱丈夫家暴又嫖妓，還外遇，早年在美國曾吸食古柯鹼。

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