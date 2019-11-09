狠情侶生嬰丟空地 任兒化成白骨

狠心情侶將剛出生男嬰丟棄在空地，被發現時已成一堆白骨。（記者洪臣宏翻攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者洪臣宏、黃旭磊／高雄報導〕台中警方查獲一對情侶檔失蹤人口，轉介高雄市社會局驚覺未婚懷孕的宋女已分娩，但對嬰兒去向交代不清，高雄警方進而查出2人生下男嬰當天，就把孩子棄置空地。員警循線找到遺體，已成一堆白骨。

無業的28歲黃男與19歲宋女，日前在台中市街頭遊蕩，巡邏員警盤查發現他們是協尋人口，其中宋女因未婚懷孕被列為關懷對象，轉介高雄市社會局處理，發現宋女分娩後的孩子不知去向，對孩子下落支吾其詞。

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警方獲報訊問2人，情侶檔承認上月8日在自宅產下1名男嬰。宋女說，聽到1聲嬰兒哭聲後就沒有動靜；黃男堅稱男嬰一出生就已死亡，才以塑膠袋包裹，丟棄小港區華山、敬業路旁空地。警方前往空地尋找，找到一堆嬰兒白骨，將2人依遺棄罪送辦，將進一步釐清男嬰是生前或死後被丟棄。

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