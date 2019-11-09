開課海賺3千萬 華爾街女神竟無證照

陳莉婷在臉書分享她與美國前總統小布希的合照，許多人因此慕名前去上課。（記者黃捷翻攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者黃捷／台北報導〕被封為「華爾街女神」的獨立女交易員陳莉婷，開課分享她的投資心法，新手外匯課程1堂就要5萬8888元，2個月短線長線ETF進階課程更要價25萬元，狂賺百名學員2949萬元學費，但因她從未考取投資顧問相關證照，課程也未經主管機關許可，台北地檢署認定違反證券投資信託及顧問法及期貨交易法，昨將她起訴。

Great老師陳莉婷 起訴

37歲的「Great老師」陳莉婷，是台大地質系和化工系雙主修畢業，曾多次接受媒體採訪，述說自己從交易台股起家，金融海嘯後轉戰美股，靠著放空、槓桿操作、外匯及期貨等投資手段翻身，10年間從10萬元資本賺到上億身家，因而被封為「華爾街女神」；她對此表示：「不是我變厲害，而是工具變多了。」

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陳莉婷2014年於台北市信義區基隆路一段成立達利國際顧問公司，隔年開設「Great Trading Studio專業交易教學」課程招攬學生，教學內容包括期貨、外匯、美股選擇權等課程。她對外聲稱目的不是為了賺錢，而是希望學員能像她一樣找到適合自己的投資方式，跳脫月薪3萬養全家的生活。

她開的課都要價不菲，但有學員認為課程內容空洞，上網抱怨廣告不實及提醒他人不要受騙。

檢調清查達利公司金流資料，發現該些課程招收近百名學員，總共收取2949萬元學費，但陳莉婷未考取證照，不能經營投顧相關事業，課程也未經主管機關金管會許可，認定她違法授課。

陳莉婷開課收取高昂學費，但被查出未領有投顧證照。（記者黃捷翻攝）

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