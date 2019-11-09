台中3屍命案 男狠殺同居女、雙胞兒

台中出租套房母子三人命案，同居男友陳宏嘉涉案藏身網咖，起身走動總是東張西望。（記者顏宏駿翻攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者楊政郡、張瑞楨、顏宏駿、溫于德／綜合報導〕台中出租套房母子三人遭棉被裹屍命案，檢警漏夜過濾事證，認定死者的二十九歲同居男友陳宏嘉涉案，昨循線到彰化一家網咖逮人。陳男供稱，他與陳女感情出問題，爭吵後一時情緒失控勒斃對方，再悶死自己近一歲的雙胞胎兒子，拿涼被蓋屍及整理現場後逃逸，檢方訊後將陳男聲請羈押。

女家暴離婚 與凶嫌續高中情緣

據指出，陳女在八大行業的傳播公司工作，陳嫌認為陳女與男客牽扯不清，時而爭吵。陳女早在高中時代就和陳男交往，分手後與田男結婚，因遭家暴去年八月離婚，去年十二月生下孿生兒；因陳女離婚前已和陳男私下復合，陳男認定孿生兒是他的孩子。惟依民法推論，二兒屬田男婚生子女，故將作親子ＤＮＡ比對。

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據悉，陳嫌供稱，與陳女常因經濟、感情問題吵架，實在很煩，三日當天一時情緒失控，在租處徒手緊勒陳女頸部到斷氣，接著悶死雙生兒。陳嫌犯案後一度逃逸，但三到五日間數度重回套房，拿走自己全部衣物家當和陳女的皮包、手機，整理現場試圖抹去指紋，再打開冷氣企圖延緩屍體腐爛時間和掩蓋屍臭，反鎖房門後逃回彰化老家，躲進一處網咖。監視器拍到陳男匆匆出入套房及手上拿著東西的畫面。

男稱吵架失控 勒斃女、悶死嬰

陳嫌當時刻意從後門進入網咖，選擇最邊角的一個位置，起身時總是東張西望。業者說，過去從未看過陳嫌上門消費，在店內時而打電玩、時而睡覺，看來神色自若無異狀，他從監視器畫面才看出陳嫌起身就會東張西望，昨上午落網時正在呼呼大睡。

檢方相驗，三屍已開始腐爛，從口鼻及臉部出血情況，與勒斃及棉被悶壓窒息跡象相符，將解剖細驗。

律師林俊峰說，殺人犯行為最輕本刑十年以上至死刑之罪，本案中陳男殺害陳女，判死不易，但他一併殺害年幼手無寸鐵的雙生兒，依過去實務見解，若陳男犯後無和解、道歉及素行端正等事由，則幾乎沒有減刑空間，被判死刑機率高。

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