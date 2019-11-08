警車肇事害騎士癱瞎 高雄市警局判賠822萬

2019-11-08 05:30:00

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市交大曾姓員警約三年前駕駛警車貿然左轉，造成騎機車的中鋼朱姓員工閃避不及受傷，右眼失明、左下肢癱瘓，朱男和老婆要求高雄市警局賠償被拒，怒告市警局國賠，求償二千二百多萬元，高雄地院雖判警局敗訴，但僅判賠朱男夫妻共八二二萬餘元。本案可上訴。

市警局︰將研議上訴

高雄市警局交通大隊表示，等收到判決後將和律師研議並上訴。

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原告求償2千多萬

據了解，二○一六年十一月二十五日，高雄市交大曾姓員警駕駛警車，在小港區山明路貿然左轉，導致中鋼員工朱男因閃避不及而發生車禍，造成右眼視神經萎縮屬失明、頭部外傷併右顱內出血術後水腦症、左側肢體遺留永久性癱瘓等傷害，為此提出包括醫療費支出、薪資收入減損與精神撫慰金等共二千多萬元。

朱妻也主張，老公車禍受到永久性重創，她一人扛起照顧二個年僅七歲、九歲小孩與家計重任，並因此患有「適應障礙症」，另求償精神撫慰金二百萬元。

法官開庭審理期間，高市警局雖不否認曾姓員警肇事造成朱男受傷，但以交通事故肇事過失責任比例未明，且原告請求之金額過高為抗辯。

高雄地院審理後認為，警方連同精神撫慰金應賠償朱男一○○三萬餘元較合理，且扣除朱已領到的二二○萬元汽車強制險理賠金與被告已給付的十三萬元，朱的部分應賠七七○萬餘元。至於朱妻的精神賠償金判賠五十二萬元。

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