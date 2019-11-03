怕觸霉頭／住戶拒借道運屍吵兩天

部分住戶不希望盧男遺體從公共樓梯搬運下樓。（記者林嘉東攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕公寓裡大家共同使用的樓梯，是公共空間，用來搬屍本無爭議，也不會造成凶宅問題，沒想到盧男殞命，意外引發一場運屍紛爭。

本案盧男陳屍處是5樓老舊公寓，棟與棟相連成排，樓頂相通，有10支樓梯可上下樓頂，總共有100戶。盧陳屍的該棟樓，鐵門壞掉鎖上無法通行，六合里長潘德發協調多次，最後改道從100公尺外另一樓梯搬屍下樓，引發該棟住戶不滿。

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一般來說，看死者住哪一棟就用該棟樓梯，但盧男是外地人，以致不少住戶認為「為什麼要用我們這棟樓梯運屍」、「不要觸我霉頭」。後來里長協調處理後，沒想到事情仍未結束。

被用來運屍的那一棟住戶，好幾人獲知後大罵不已，還有兩戶氣稱：「日後家人有什麼不測，我找誰算帳！」盧妻昨找法師上樓頂超度，也有住戶斥罵：「將來遇到衰事，妳怎麼賠！」盧妻頻頻賠不是。他棟住戶則有人慶幸說：「還好不是經過我們這裡。」

地方民眾覺得不可思議，認為讓病故遺體經由公用樓梯運送下樓，其實是做善事、積陰德，不解為何部分住戶如此排斥，竟然從前一天不同意，到了第二天還在爭吵。

所幸仍有遺體通過他家門外的住戶說：「不去想就沒事了。」

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