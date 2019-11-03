討10萬／ 花蓮追到基隆守整夜 猝死頂樓3天才被發現

盧姓男子為了追討台幣10萬元欠款，陳屍在樓頂。（記者林嘉東攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕盧姓男子為追討合夥人積欠的10萬元欠款，遠從花蓮北上基隆，在對方疑落腳的5樓頂守株待兔，等了整晚等不到人，自己反因天冷猝死樓頂，被發現時約已死亡3天。檢警相驗認定死因為心肌梗塞，將遺體發交家屬處理後事。

里長協調從公用樓梯運屍

盧陳屍的5樓公寓，頂樓為多棟相通，有10支樓梯可供上下，沒想到住戶都不同意從他們那一棟的公用樓梯間運送遺體，眾人還集體要求警方出動吊車吊下遺體；經當地六合里長潘德發協調，才「勉強」從其中一個樓梯搬屍下來。

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警方前天下午獲報，一名打掃人員聞到異味，進而在頂樓發覺一名男子蹲坐女兒牆邊已死亡。警方查出死者是住花蓮的40多歲盧男，盧妻趕來哭著說：「你怎麼電話都不接？」

合夥人拿走錢避不見面

盧妻表示，丈夫出資10萬元與友人合夥投資餐廳，但對方拿了錢避不見面，其夫因此來對方的基隆落腳處找人，沒想到未討回錢，反而丟了性命；盧妻說，丈夫有心臟病史。

警方清查，公寓住戶均稱不認識盧男，認為他應是下定決心要追回錢，疑因對方不在家，乾脆上樓頂露宿馬拉松守候，未料身體狀況不敵秋天入夜後氣溫變化。

基隆市消防局長陳龍輝指出，深夜與清晨這兩個時段特別容易導致血管收縮，有心血管疾病患者稍不注意，容易誘發心臟病；盧在樓頂等人，未添衣物、圍巾等保暖衣物，突接觸冷空氣，可能因血管瞬間收縮而猝死。

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