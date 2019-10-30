國民黨前台東市長 涉吸金4億被約談

陳建閣小檔案

2019-10-30 05:30:00

〔記者錢利忠、陳賢義／綜合報導〕國民黨籍前台東市長陳建閣創立瑞傑國際地產公司，專營泰國不動產投資，曾在澎湖百世多麗花園酒店舉辦投資說明會，獲前馬公市長蘇崑雄親自接待，不料該公司卻涉嫌以保證獲利為口號，靠正妹業務拉抬業績，吸金逾4億元，在泰國的建案興建不久便停工，投資人血本無歸，有200多人受害；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，兵分14路搜索約談前後任負責人陳建閣、北聯幫幫主王際平等被告、2名證人，全案朝違反銀行法等方向偵辦。

宣稱與泰國皇室合作建房 投資者血本無歸

除了陳建閣等3名經營階層外，檢調約談的被告名單上，還包括董監事楊燕婷、侯逸芸、英文名字「Ruby」的正妹業務李怡君、擔任該集團投資顧問，本名陳伯偉的演員「成潤」；成潤曾演出「大時代」等戲劇，並以鄉土劇反派角色聞逾名。

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檢調獲報，瑞傑國際地產團隊在泰國春武里府，投資興建「瑞傑花園」建案，宣稱該案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，東部經濟走廊樞紐中心，是在地及國際專業領域菁英匯聚處，鎖定中高階外派人才的租屋需求，租金投報率為台灣的200%，但該建案興建不久便停工，投資人血本無歸，怒向檢調提告。

檢調調查，自2016年開始，瑞傑國際地產多次舉辦「錢進泰國」等海外投資說明會，並成立臉書粉絲專頁，宣稱投資泰國不動產的前2年，可保證獲利10%，且只要131萬起，即可入手泰國房市，不少投資人看中陳建閣的政界資歷，深信他在政商界具有雄厚影響力，紛紛掏錢投資。

陳建閣曾任第9、10屆台東市長，前後當了9年市長，具法學碩士學位，他創立瑞傑國際地產公司後，積極開拓東協不動產市場，鎖定大面積的土地囤購、重劃區及商場百貨等營業項目，並分別於台灣、泰國等地設點，以號稱自銷、自建、自售、自管等一條龍作業模式，以及與泰國皇室欽點的營建商合作共建為誘餌，招攬海外投資；記者昨電聯陳建閣手機，一支停話、一支關機。

前台東市長陳建閣成立的瑞傑國際地產公司被控吸金4億元，今遭搜索約談。圖為北聯幫主王際平（中）移送地檢署複詢。（記者王藝菘攝）

前台東市長陳建閣（中）成立的瑞傑國際地產公司被控吸金4億元，今遭搜索約談。（記者王藝菘攝）

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