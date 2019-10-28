海釣船翻覆 民眾 海巡聯手救5人

海巡趕往救援2人。（記者吳昇儒翻攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆籍「慈航168號 」漁船陳姓船長昨帶4名釣客出港海釣，漁船疑受損進水，加上大浪來襲，在潮境公園附近海域翻覆，5人在翻覆船體上待援，大浪不斷打來情況危急，所幸「協興26號」海釣觀光娛樂船行經，簡姓船長先救起3人，另2人由海巡人員救起，幸無人受傷，虛驚一場。

慈號陳姓船長向海巡人員表示，昨上午6時40分從碧砂漁港出發，帶著4名釣客到潮境公園附近海域海釣。下午1時許，風浪突然變大，船艙後方疑似撞到硬物，產生破洞開始進水，不到10分鐘海水大量湧入，雖然馬上打開抽水馬達抽水，沒想到浪一直打過來，船內的水位未減反增，最後漁船翻覆。

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「協興26號」海釣觀光娛樂船行經，發現5人坐在已翻覆的船體上待援，情況危急，簡姓船長立刻聯繫在岸際的妻子，通知救援單位前往協助救援。

基隆海巡隊獲報，確認漁船在潮境公園東方0.2海里處沉沒，派巡防艇火速趕往。

當時海象不佳，簡姓船長擔心在海上漂浮的人員有生命危險，先將海釣船開近，將船上的救生圈拋出，前後共救起3人。隨後基隆海巡隊船艇趕抵，將陳姓船長及另名釣客救起，沉船原因待釐清。

熱心的釣客與簡姓船長救起3人。（記者吳昇儒翻攝）

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