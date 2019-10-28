台中果菜市場董事長／賴溪松感念兄長 放棄一甲土地房產

台中果菜市場董事長賴溪松驚傳車禍身亡。（擷自市府網站）

2019-10-28 05:30:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中果菜市場董事長、前台中地區農會總幹事賴溪松前天車禍不治，他從基層農會職員一路做到總幹事，一上任就讓農會轉虧為盈；他也仿效「孔融讓梨」精神，分家時將一甲多土地及房產，全讓給3個哥哥，感念兄長種田養家栽培他出外讀書，傳為美談。

賴溪松18歲進入當時的台中市北區農會服務，自基層做起，47歲遴選上總幹事，上任第一年就讓原市農會轉虧為盈並連任4屆。他在農會經營「大墩園」品牌，推銷台中在地農產獲得口碑，在農會體系服務超過40年，去年退休。盧秀燕當選市長就登門感謝他選舉時雪中送炭、情義相挺，上任後拔擢為台中果菜市場董事長。

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賴溪松10多年前不經意提起分家往事，指他國小畢業後唸台中一中初中部，當時佃農的父親無力供他繼續唸書，勉強唸完高職後即進入台中市農會工作。

賴溪松是家中么子，大哥大他24歲，賴溪松23歲時父親已決定分家，他自認從小出外唸書、工作，3個哥哥卻在家種田維持家計、奉養父母，並認為自己有固定工作，因此分家時自願放棄自己一份，將大里1甲多田地及房產全讓給3位哥哥平分。據了解，他放棄的土地房產，10幾年前市價就已超過2000萬元。

賴溪松曾說，對於當年放棄分家產並不後悔，雖然自己不是很有錢，但至少衣食無虞，最重要是和哥哥們手足情深、感情融洽，是人生最大收穫。

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