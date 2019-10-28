司機自撞 他繫緊安全帶 盧秀燕輔選大將重傷亡

台中市長盧秀燕（右）輔選大將賴溪松（左）前天車禍不治。 （記者蔡淑媛攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者歐素美、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕65歲的台中市果菜市場董事長、也是台中市長盧秀燕的輔選大將賴溪松，26日搭乘賴姓司機駕駛的轎車，經東勢區拜訪果農途中，賴男疑身體不適，車輛高速自撞電線桿、路樹及變電箱，坐右後座的賴溪松雖有繫安全帶，仍傷重不治。

頸有勒痕 頭胸挫傷

台中地檢署昨相驗發現，賴溪松的頸部有安全帶勒痕，但死因並非勒死，而是在強大撞擊力下，安全帶也無法確保安全，他的頭部、胸部都有撞擊導致的挫傷，進而併發內出血症狀致死。賴姓司機告訴檢方，自己罹患地中海型貧血，當時「大發作」眼前一黑，只感覺撞到東西，已無機會煞車；檢方研判他因身體因素致汽車失控，涉過失致死罪，予5萬元交保並限制住居。

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司機5萬交保限制住居

東勢警分局指出，26日下午3點左右，22歲賴男開車載賴溪松去拜訪和平區果農，行經東勢東關路6段525號，車子突失控自撞路旁電線桿、路樹及變電箱，賴男頭部擦傷，右後座的賴溪松當場昏迷，送醫不治。

肇事現場整個電桿被連根拔起，轎車撞電桿、路樹及變電箱後，再撞上第二支電桿才停止，車頭幾近全毀。

賴男表示，案發時眼前突然一黑，才導致車子失控自撞，家屬則質疑司機開車太快。

酒測值零 警疑疲勞駕駛

賴男酒測值零，警方懷疑賴男可能是疲勞駕駛才導致發生車禍意外。警方指出，小客車主要撞擊點在車頭，車禍發生時，賴溪松可能在車上補眠，致沒有任何防備，而強烈撞擊造成安全帶勒得更緊，可能造成其內臟器官出血，才導致死亡。

台中地區農會總幹事廖述宗說，賴男的父親是農會職員，在賴溪松擔任總幹事時，為他開車6、7年，後來賴溪松擔任台中果菜市場董事長，賴父有向董座推薦兒子找工作，但並無外界所說的苦苦拜託。他曾坐過賴男的車，行車平穩，而且不多話，是個認真、負責的駕駛。

盧秀燕︰痛失摯友

市長盧秀燕表示「痛失摯友、 心很痛，也是農業界最大損失！ 」將全力協助治喪。

小客車自撞，沿路撞電桿及變電箱，現場一片狼藉。 （記者歐素美翻攝）

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