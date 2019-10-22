暗夜惡火 校長夫婦與外甥喪命

2019-10-22

〔記者邱書昱、王宣晴／新北報導〕新北市鶯歌區德昌二街一處透天民宅，昨凌晨一點多發生火警，因起火點在一樓，煙囪效應致濃煙高溫迅速竄起，屋主是鳳鳴國小校長曾俊凱，他和妻子、也是鶯歌國小音樂老師黃玟瑜及外甥邱毓仁皆逃生不及，命喪火窟，僅邱姓外甥女跳樓逃生，逃過一劫；這場惡火造成三死一傷，也奪去杏壇兩位好老師的性命，令人不捨。

起火的民宅為四層樓頂樓加蓋透天厝，五十二歲屋主曾俊凱與五十歲妻子黃玟瑜、小兒子、十九歲外甥邱毓仁及二十一歲邱姓外甥女同住，每層樓都有對開式氣密窗。

據了解，曾俊凱有淺眠問題，夫妻分房睡，太太睡二樓，外甥和外甥女睡三樓，曾俊凱睡四樓，曾的小兒子昨凌晨起火時尚未返家。

外甥女跳樓逃生 腳骨折送醫

謝姓鄰居表示，半夜家中聽到爆炸聲響，伴隨惡臭塑膠味，立刻通報消防人員；警、消趕到，發現有四人受困屋內，一、二樓已陷入火海，撲滅火勢進入查看，於二樓後陽台發現黃玟瑜，頭部及上半身十八％燒燙傷；倒臥三樓房內的邱毓仁及在四樓前陽台的曾俊凱被發現時都呈焦黑狀，三人送醫前都已無生命跡象；邱姓外甥女從三樓跳樓逃生腳部骨折，送醫開刀治療。

研判起火點在一樓客廳 延燒四樓

新北消防局火災調查科長洪良建研判，起火點在一樓客廳，火勢延燒頂加的四樓；由於室內排風口不大，熱流、高溫、濃煙聚集，以及樓層中間有室內梯、每個房間門都沒關，火勢蔓延迅速，家中又沒裝住警器，致睡夢中無法即時逃生。

火勢最嚴重處在一樓大門左側角落，推測頂樓加蓋的門沒打開無法散熱，煙囪效應致濃煙高溫迅速竄起而釀嚴重死傷。

曾俊凱投身教育界三十二年，曾榮獲教育部校長行動學習領導卓越獎，今年也榮獲新北市校長領導卓越獎。曾妻黃玟瑜在鶯歌國小擔任音樂老師，是學校合唱團指揮，獲獎無數。

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