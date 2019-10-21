撈光舒淇許願池 逍遙4天被捕

2019-10-21

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭知名景點文武廟，主祀關聖帝君、孔子、岳飛等，廟內的九龍許願池中，有2座影星舒淇捐贈的聚寶盆，「舒淇許願池」也因此聲名大噪；惟近日卻遭19歲陳姓男子夥同女性友人，深夜潛入將硬幣全撈光，得手約6000元，廟方氣得報警，警方不到2小時就逮捕陳嫌，依竊盜罪嫌移送，並通知其女性友人到案說明。

日月潭文武廟報案

廟方說，許願池的硬幣，每個都代表信眾心願，也是廟方香油錢，小偷登堂入室到廟裡偷錢，難道不怕舉頭三尺有神明？更何況廟內外都有監視器，神明不會保佑作惡之人，偷神明錢絕不會有好下場。

男被捕 女還未到案

警方調查，涉嫌偷錢的陳男之前就到過該廟，發現許願池內有許多信眾投擲的硬幣，便在本月14日凌晨3點偕同1名女性友人，各自騎機車前往該廟，把九龍許願池及2座聚寶盆的錢幣全撈光，廟方18日進行例行整理，發現硬幣不見趕緊報案。

日月潭派出所調閱路口監視器，確認陳嫌做案機車，通報警網以車追人，不到2小時在南投市查獲陳嫌，他宣稱原本是要拜拜，看到許願池有錢才順手牽羊，偷來的錢花到剩2000多元。警方訊後除移送陳男，也將通知同行的女性友人到案。

廟方指出，許願池設有紅外線電子感應器，只要有人試圖進入，警報器就會響，當天恰巧感應器故障，才讓宵小有機可乘。事後估算被偷錢幣約6000元，現已修復感應器，還多裝設1組，並強化保全配置，盼能防止竊案發生。

日月潭文武廟表示，九龍許願池2011年興建，當時影星舒淇與母親到廟拜拜，見到廟方正在籌建許願池，就慷慨捐獻400萬元設置2座聚寶盆表達心意，其中1座聚寶盆刻有舒淇與其本名林立慧，該許願池因此聲名大噪，成為遊客造訪必看景點。

廟方說，早在舒淇捐獻許願池聚寶盆前，就經常來日月潭玩、到文武廟拜拜，應是認為廟內主祀神祇相當靈驗，才會一來再來，只不過舒淇來到文武廟都很低調，通常是一大早就來拜拜，還會戴著口罩、帽子，避免被人認出，之後舒淇也幾乎每年都會回來廟裡拜拜，行事作風依舊低調。

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