法界︰凶嫌有請媒體轉達警方才算自首

2019-10-18

〔記者林嘉東／綜合報導〕殺人先通知媒體，警方接到媒體告知才得知殺人案， 行凶者算不算自首？

律師黃教倫認為，法律未明文規定犯罪行為人自己去自首才算，本案李男打電話給媒體，警察因為媒體轉知而得知他殺了母親，應符合自首法定要件。

律師侯傑中有不同看法，他認為，雖然透過第三方轉達也可以，但李若只是打電話給媒體，本身沒有自首的意思表示，就不能算自首，還要看李當時打給媒體到底是怎麼說的。有員警認為打110才算自首，黃教倫對此指出，自首主要是對未發覺之罪投案而受裁判為要件，並無規定須打到110報案才算。

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