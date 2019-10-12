傻眼！婚宴隔天度蜜月 老婆跑了搞封鎖

2019-10-12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕這也太扯了吧！

在中國結婚 返台登記

中國籍林姓女子嫁來台灣，竟然在夫家宴客隔天、到高雄度蜜月的第一天就落跑失蹤，迄今下落不明。陳姓丈夫訴請離婚，他的胞妹作證說，當初感覺林女很誠懇想與哥哥共度此生，沒想到婚宴完人就消失，「覺得她的演技一流，騙過了所有人！」新竹地院判准離婚。

在工廠上班的陳男說，去年3月在中國與28歲林女結婚，去年10月2日返台辦理結婚登記，去年11月18日宴客結束、隔天到高雄蜜月旅行時，妻子趁空檔不告而別，報案協尋迄今無所獲。

林女失聯後，僅傳過一則簡訊給丈夫說：「我知道我跑走，讓你一家人很沒面子，但是我有我的負擔和原因，很多事情我不知道要怎麼跟你講。」此後再無下文。

陳男妹妹說，去年哥哥帶新婚妻子回台，一開始林女都待在家裡幫忙家務，哥哥去上班，林女也有與公婆同住，感覺一切正常，未料哥哥偕妻去高雄度蜜月，林女就跑掉了。

妻趁空溜了 失聯11月

移民署調查，林女迄今都沒有出境，依然滯留台灣；陳男妹妹推測，如果照林女在通訊軟體訊息上所講，她應該是缺錢，想在台灣打工賺錢。陳男妹妹當初感覺，林女是很願意與哥哥陪伴一生的人，竟突然失蹤讓人傻眼，覺得她實在太會演了。

夫怒提告 法官准離

法官認為，林女身在台灣卻拒絕與先生聯繫、相處，客觀上有違反同居義務事實，主觀上已無共同經營家庭生活意願，惡意遺棄配偶狀態仍繼續中，因此判離婚。

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