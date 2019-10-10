鎮瀾宮線上光明燈搞鬼 副董涉勾結中華電信假交易

2019-10-10

〔記者楊政郡／台中報導〕台中檢調追查中華電信公司「假交易、真放貸」案，追出大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤當初與中華電信合作「線上光明燈」手機點燈業務，其主導的公司涉與中華電信台中營運處以「假承攬、假採購、真放貸」非常規交易方式，放貸3千餘萬元給金促米創意等3家公司收利，卻造成1千餘萬元呆帳損失。檢調8日展開搜索約談，依違反證券交易法等罪將鄭銘坤100萬元交保，鄭的女兒及另3家業者各20萬、50萬交保。

副董鄭銘坤百萬交保

檢調掌握，中華電信台中營運處為衝業績，2016年6月涉與鄭銘坤勾結，與金促米簽下承攬契約，並指定另2家供貨商，由中華電信向供貨商採購物料數千萬，中華電信再承攬鎮瀾宮的「線上光明燈」相關包套業務。

但中華電信付款給供貨商後，供貨商即將資金轉給資金需求公司，實際上沒有物料交易買賣，「線上光明燈」也是假交易的幌子，中華電信只是利用支付貨款方式變相放貸收取利息。3家公司都由鄭銘坤引介，彼此是生意往來夥伴，但有公司發生財務危機，無法繳出貸款本利，造成中華電信上千萬元呆帳，進而被發現其間弊情。

檢調掌握，金促米創意公司負責人李岳怡，鄭銘坤女兒鄭翊婕是股東之一，鄭銘坤是實際負責人，經營項目包括行李箱批發等，與「線上光明燈」APP設計規劃業務毫無關聯。鎮瀾宮實際的「線上光明燈」也不是由中華電信施作，中華電信卻藉此支出貨款放貸給業者。

檢調8日搜索3家公司及鄭銘坤等人處所共6個點，訊後認為鄭銘坤涉主導及中間牽線要角，依違反證券交易法、商業會計法等罪諭令他100萬元交保，3家公司負責人各50萬元交保，擔任公司股東的鄭翊婕20萬元交保。

鄭銘坤表示，女婿過世後，女兒要撫養3個孩子，自己會關心女兒公司情況，一切靜待司法調查還其清白。

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