軍校生車震偷人妻 辯脫褲子各自手淫

2019-10-07

〔記者王俊忠／台南報導〕就讀空軍航空技術學院的蘇姓軍校生與林姓人妻，將轎車停在加油站，二人下半身赤裸在後座車震，遭林女丈夫陳男「抓姦在車床」；陳男指控，蘇男是軍校生，理應維護軍人榮譽，蘇竟不知自持，破壞他人婚姻，提起民、刑告訴；蘇生為脫罪，辯稱兩人在車後座各自自慰，未發生性行為，台南地院不採信，依相姦罪判蘇生2個月，並須賠償28萬元給陳男。

加油站偷情 人夫活逮

林女的丈夫陳男控訴，蘇男就讀於空軍航空技術學院，明知林女是他的妻子，2018年6月30日上午10點多，竟與林女在台南市關廟下湖加油站內，於轎車後座車震，被他當場逮獲。

陳男持錄影影像報警，經檢方起訴，台南地院依相姦罪判蘇男2月，得易科罰金。

民事部分開庭時，蘇男辯，2018年3、4月間，林女打電話向他哭訴，陳男對她動手腳4次了，有2次還是在她懷孕的時候，他到家時見林女眼眶泛紅，站在家門口。

蘇男辯稱，林女精神狀況不穩定，先讓林女睡他家，有跟老師報告此事，隔天林女就回去自己就讀的學校，並向同學訴苦，林女整班同學都知道陳男動手打妻子，他建議林女請社會局協助並驗傷，但林女未驗傷也未找社會局，後來他跟林女走得比較親近，案發時與林女認識不到1年。

拗沒嘿咻 判刑還判賠

蘇男還辯稱，當時兩人是坐在車後座，各自自慰，並無相姦行為。但陳男認為兩人下半身赤裸在車內，根本有違常情，且蘇男還是軍校生，理應公正不阿、維護軍人榮譽，蘇竟不知自持，破壞其婚姻，造成他身心極大痛苦，要求償100萬元。

民事庭法官審認，蘇男說詞只是在敘述事件背景，無從免去侵權行為的責任，考量陳男收入條件優於蘇男，判蘇應賠償陳男28萬元，可上訴。

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