猥褻2少 賠錢換免關 檢不准易科 袈裟魔入監

2019-10-06

二審判2年 得易科罰金

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉「晏修精舍」住持「釋一玄」六根不清淨 ，連續猥褻2少年，其中1人身心受創，一度想輕生。一審將住持判應執行1年8個月徒刑、另8個月得易科罰金；上訴後二審改判共應執行2年、都可易科罰金。不過，苗栗地檢署認為，各國對犯兒少妨害性自主罪案都無法容忍，依職權不讓他易科罰金，並於本月1日將他發監執行。

「釋一玄」本名伍聖傑，去年藉教導學科機會，與當時15歲的A少年及其家人熟識，未料竟以會考結束應放鬆、申請獎學金等由，邀A少年到精舍過夜，進而猥褻，前後共4次。事後送水晶項鍊、名牌球鞋等物，要求不要張揚。

A少年情緒大受影響，求助雙親，因伍男向A少年雙親灌輸「你兒子有說謊習慣」的想法，導致A少年得不到雙親支持，痛苦得想輕生。直到他向導師傾訴，伍男的犯行才曝光。警方搜索晏修精舍，發現伍男還拍攝B少年的不雅照。

伍男於檢警偵辦時，百般狡辯、否認犯行。承辦檢察官於起訴書中，引用佛經「大般涅槃經」卷七，痛斥他是「披著袈裟的魔鬼」。移審苗栗地院後，被告才認罪，爭取免關。

全案上訴台中高分院審理時，法官考量被告支付80萬元與A少年和解，並獲少年父親原諒，撤銷一審判決，將4次猥褻犯行各判6個月、得易科罰金，同時維持原一審判處可易科罰金的部分，合併後共應執行2年、均得易科罰金，可免入獄。

檢指犯行難容忍 應矯正

苗栗地檢署發言人、主任檢察官莊佳瑋表示，苗檢收到台中高分院判決書後，執行科檢察官1日開庭聽取伍男意見陳述，綜合考量認為伍男有接受矯治的必要，依職權不讓伍男易科罰金，命令發監執行。

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