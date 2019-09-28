中國幽靈砂石船 在我領海漂流

2019-09-28

〔記者林嘉東／基隆報導〕一艘近1000噸級無動力的中國安徽蕪湖籍砂石接駁船，昨清晨在三貂角東北方15.7浬的我國領海處被發現，受風向及海流影響，朝著台灣漂來。海巡艦艇靠近才發現無船名，廣播呼叫無人回應、也無船員走動，研判是有如幽靈船的無人船隻。為免影響我漁船作業，海巡署艦隊分署船艦從旁警戒。

為何這艘偌大的無人船會在海上漂流，是單純故障遭棄船或另有原因？交通部航港局北部航務中心主任張德義指出，目前不知原因，已聯繫救難公司協助將砂石船拖帶進基隆八斗漁港後，公告協尋船主，若船主未回應將拆解。

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